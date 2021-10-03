'un uluslararası 5G dolaşım hizmeti 37 ülkede

Vodafone, geleceğin iletişim teknolojisi 5g için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde en çok ülkede 5G deneyimi sunan operatör olan Vodafone, Türkiye'deki müşterilerine de bu ayrıcalıktan yararlanma imkanı sağlıyor. Buna göre, 5G destekli akıllı cihaz sahibi olan Vodafone Türkiye müşterileri, toplam 37 ülkede Vodafone'un 5G uluslararası dolaşım hizmetinden yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone'un faaliyet gösterdiği coğrafyalarda en son teknolojiyi kucaklayan çözümler geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan grubumuz, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya dahil 12 ülkede 5G şebekesini devreye aldı. Avrupa'nın en büyük 5G şebekesini işleten Vodafone, 5G bağlantısını sürekli genişletiyor ve 5G servislerini iyileştiriyor. Bu kapsamda 5G uluslararası dolaşım ağını da hızla büyütüyor. Bugün dünyada en çok ülkede 5G deneyimi sunan operatörüz. 29 Eylül itibarıyla 10'unda Vodafone, 27'sinde diğer operatörler olmak üzere toplam 37 ülkede müşterilerimize 5G uluslararası dolaşım hizmeti sunuyoruz. Bu kapsamda Türkiye'deki müşterilerimize de Finlandiya'dan Yeni Zelanda'ya uzanan geniş bir coğrafyada 5G teknolojisinin özelliklerinden yararlanma imkanı veriyoruz. 5G'yi destekleyen telefona sahip olan müşterilerimiz, bu ülkelerde 5G teknolojisini deneyimleyebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."

SMS yoluyla talepte bulunmak mümkün

Verilen bilgiye göre, yurt dışında 5G deneyimi yaşayabilmek için 5G özelliği aktif hale getirilmiş olan 5G destekli akıllı cihaz ile 4.5G uyumlu bir SIM karta sahip olmak gerekiyor.

Vodafone müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasında "Hesabım- Ayarlar-Hat Ayarlarım-İnternet ve Servis Ayarları" üzerinden 5G servisini aktif hale getirebiliyor. Müşterilerin anlaşmalı ülkelere gittiklerinde SMS yoluyla 5G kullanma talebinde bulunmaları ve telefonlarına gelecek SMS'teki adımları izlemeleri yeterli oluyor.

Vodafone'un 5G uluslararası dolaşım hizmeti sunduğu ülkeler; Almanya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Güney Kore, Macaristan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, Kenya, Kuveyt, Letonya, Lüksemburg, Polonya, Romanya, Singapur, Slovakya, Suudi Arabistan, Tayland, Tayvan, Umman, Vatikan, Vietnam ve Yeni Zelanda olarak sıralanıyor.