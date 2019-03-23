Vodafone'un Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki Standına Büyük İlgi

Vodafone Türkiye'nin Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttığı standı, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un da ziyaret ettiği stantta, ziyaretçiler geleceğin dünyasını deneyimleme fırsatı buldu.

Vodafone Türkiye, iş, siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne bu yıl da yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttığı standıyla yer aldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin; standı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'a, Vodafone'un işletmelere ve belediyelere sundukları teknolojik çözümler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçiler akıllı şehircilik çözümlerini Sanal Gerçeklik uygulaması ile deneyimledi

Akıllı Şehir enstalasyonu sayesinde ziyaretçiler, Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması üzerinden; akıllı çöp toplamadan akıllı toplu ulaşıma, akıllı aydınlatmadan, akıllı tarım ve akıllı şehre entegre otonom araca kadar birçok konuda fikir sahibi oldu. Vodafone stantta ayrıca; yakında hizmete girecek 5G dünyasını tablet aracılığıyla deneyimleme fırsatı sunan 5G Artırılmış Gerçeklik (AR) masası, geleceğin katma değerli ulaşım çözümlerini gösteren Giga Car otonom araç, Vodafone'un Nesnelerin İnterneti (IoT), akıllı şehirler, sabit servis çözümleri ve İTÜ Vodafone Future Lab hakkında ziyaretçilere ayrıntılı bilgi sunan Dijital Duvar ve konuşma akışı ile ses komutlarına göre hareket eden Vsmart Veysi isimli Promobot ile katılımcıların büyük beğenisini topladı. - BURSA

Kaynak: İHA