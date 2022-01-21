Vodafone'un 'Ben Varım' belgeseli 3,3 milyon izlendi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Vodafone'un kadınların güçlenmesi vizyonuyla 9 yıldır destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile çekilen "Ben Varım" belgeseli, YouTube'da 4 haftada 3,3 milyon izlenmeye ulaştı. Yönetmenliğini Zeynep Dilara'nın, görüntü yönetmenliğini ise Kerem Altın'ın üstlendiği 20 dakikalık belgeselde, Beşiktaşlı kadın futbolcuların hikayelerine yer veriliyor.

Vodafone'un 9 yıldır sponsorluğunu üstlendiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile çekilen "Ben Varım" belgeseli büyük ilgi görüyor. Yönetmenliğini Zeynep Dilara'nın, görüntü yönetmenliğini ise Kerem Altın'ın üstlendiği 20 dakikalık belgesel, YouTube'da 4 haftada 3,3 milyon izlenmeye ulaştı. Vodafone tarafından teknolojiden futbola her alanda cinsiyetçi algının kırılması hedefiyle başlatılan "Ben Varım" hareketi kapsamında hayata geçirilen belgeselde, "Eşitlik için Ben Varım" diyen kadınların hikayesi anlatılıyor. Belgesel, kadın futbolcuların sahadaki varlıklarını sürdürebilmek için verdikleri mücadeleye dikkat çekiyor.

CİNSİYETÇİ YAKLAŞIMIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Belgeseli değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Tüm alanlarda cinsiyet eşitliğini savunmaya devam ettiğimiz gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak istiyoruz. 'Kadınlar futbol oynayamaz' şeklindeki bilinçsiz önyargı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerekiyor. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu inançla, futbolda 'Ben Varım' diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları tam 9 yıldır destekliyor ve takımımıza hem isim hem de göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile çektiğimiz belgeselde de kadın futbolcularımızın hikayelerine yer verdik. Bu hikayelerin, Türkiye'de kadın futbolunun dünü, bugünü ve geleceğini anlamamız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Belgeselimizin gördüğü ilgiden mutluyuz. İlk haftalardaki yüksek izlenme oranı bizi mutlu ediyor. Tam olarak yaratmak istediğimiz etki, bu başarı hikayeleriyle ilham vermekti. Belgeselimizin, bu yolda ilerlemek isteyen kız çocuklarımıza ve genç kızlarımıza ilham olmasını diliyoruz. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz."

6 AYDA TAMAMLANDI

Zeynep Dilara'nın yazıp yönettiği "Ben Varım" belgeseli, 17 Nisan- 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında Kadın Ligi sürecini de içine alan 21 günlük kamp döneminde çekildi. Beşiktaşlı kadın futbolcular Başak Gündoğdu, Fatma Şahin ve Esra Erol'un yanı sıra Beşiktaş Kadın Futbol Altyapı ve Tüm Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile yapılan röportajlardan oluşan belgesel, 6 aylık bir üretim sürecinin ardından tamamlandı. Kadın futbolcuların her birinin sıradan bir gününe eşlik ederken gerçekleşen sohbetlerin kayıtları, belgeselin üretiminde önemli bir belirleyici oldu. Fırat Fidan ise uzman görüşünü temsilen mevcut ve potansiyel zorluklara dair farkındalık kazandırarak filme önemli katkı sağladı.

BAŞAK GÜNDOĞDU: GENÇ OYUNCULAR İÇİN GÜZEL BİR GELECEK HAZIRLADIK

Belgeselin ana anlatıcılarından Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı Kaptanı Başak Gündoğdu, futbola 9 yaşında okul takımında başladığını belirtti. Futbolda antrenman yaşının önemli olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Avrupa'da bütün büyük kulüplerin kadın futbol takımları var. Daha fazla maç yapıyorlar. Temel eğitimi 6 yaşında alıyorlar" diyerek, kadın futbolu konusunda Avrupa ile Türkiye arasında önemli farklar olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de kadın futbolcuların iki iş birden yapmak zorunda kaldıklarına da değinen Gündoğdu, "Yeterli dinlenememe, iyi beslenememe, fiziksel ve zihinsel yorgunluk nedeniyle tam konsantre olamıyorsunuz. Oysa futbol, yüzde yüz konsantrasyon isteyen ve beyinle oynanan bir oyun. Futbol oynarken dinlenmek çok önemli performansınız açısından" şeklinde konuştu. Kadın futboluna şüpheyle yaklaşan ailelere sürekli telkinde bulunduklarını söyleyen Gündoğdu, "Onlara bu işin yapılabileceğini göstermek istiyoruz" diyor. Sponsor desteğinin önemine de dikkat çeken Gündoğdu, "Geçen yıl şampiyonluk sonrası yapılan tanıtım çalışmalarıyla İstanbul'un en işlek noktalarında fotoğraflarımız yer aldı. Bugün artık herkes bizi tanıyor" dedi. Gündoğdu, futbola gönül veren kız çocukları için güzel bir gelecek hazırladıklarına inanıyor.