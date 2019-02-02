Vodafone, Türkiye'nin Bireysel Dijitalleşme Haritasını Çıkaracak

Vodafone, Türkiye'de bireysel kullanıcıların dijitalleşme haritasını ortaya koyacak yeni bir platform oluşturdu. Vodafone'un 'Seviyorum İnterneti' adlı yeni dijital platformu, kullanıcılara internet kişiliklerini öğrenme fırsatının yanı sıra ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre dijitalleşebilmeleri için gerekli önerileri sunacak. Şirket, yeni platformuyla, kullanıcıların hızla gelişen dijital dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Vodafone, Türkiye'de bireysel kullanıcıların dijitalleşme haritasını ortaya koyacak yeni bir platform oluşturdu. "Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?" sloganıyla duyurduğu yeni marka kimliği doğrultusunda müşterilerine geleceğin teknolojileri konusunda dijital yol arkadaşlığı yapan Vodafone, 'Seviyorum İnterneti' adını verdiği yeni dijital platformuyla, kullanıcılara internet kişiliklerini öğrenme fırsatının yanı sıra ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre dijitalleşebilmeleri için gerekli önerileri sunacak. Şirket, yeni platformuyla, kullanıcıların hızla gelişen dijital dünyaya uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Engin Aksoy: "Müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz"

Sundukları yenilikçi ürün ve servislerin fonksiyonel faydasının yanı sıra dijital teknolojilerin insan hayatına etkisine de odaklandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Şirket olarak, bireylerin dijitalleşmesine önem veriyoruz. Müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla, Türkiye'de bireysel kullanıcıların dijitalleşme haritasını ortaya koyacak yeni bir platform oluşturduk. 'Seviyorum İnterneti' adını verdiğimiz bu platformla, tüketicilerin internet kullanım alışkanlıklarını anlıyor ve ilgi alanlarını bir algoritma ile hesaplıyoruz. Kendi gelişim alanlarını fark etmelerini sağlayarak hayatlarını kolaylaştıracak teknolojileri öneriyoruz. Bu sayede, çağa uyum sağlamalarını kolaylaştırıyoruz. Eğlenceli ve kullanıcı dostu yapısıyla herkesin kolaylıkla doldurabileceği bir online anketle kullanıcıların ileri teknolojilere ısınmalarını sağlamak istiyoruz. Şirket olarak, müşterilerimizin hızla gelişen dijital dünyaya ayak uydurmalarına destek olmaya devam edeceğiz."

İki bölümden oluşuyor

Yapılan bilgilendirmede; platformda yer alan dijital anket iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, kullanıcılar internet kullanım alışkanlıklarına yönelik sorulara yanıt veriyor. İlk 4 sorunun sonunda akıllı bir algoritma yardımıyla interneti ne kadar sevdiklerini ve internet kişiliklerini hesaplıyorlar. İkinci bölümde ise 14 soruluk set arasından internet kişiliklerine (persona'larına) göre seçilen soruları yanıtlayıp interneti kullanma skorlarını hesaplıyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA