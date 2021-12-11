Vodafone, Türkiye'deki mağazalarını yeniliyor

Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda Türkiye genelinde mağazalarını yenilediğini duyurdu. Değişen alışveriş alışkanlıklarına uygun olarak mağazalarını daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürmeyi hedefleyen Vodafone, aynı zamanda mağazalarına sürdürülebilir ve çevreci bir kimlik de kazandırmayı amaçlıyor.

Yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda mağazalarını da yenilemeye başlayan Vodafone, değişen alışveriş alışkanlıklarına uygun olarak mağazalarını daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürüyor. Aynı zamanda mağazalarına sürdürülebilir ve çevreci bir kimlik de kazandırmayı hedefleyen Vodafone, yeni nesil mağazalarında yüzde 95'i geri dönüşümden elde edilmiş ve doğal malzemeler kullanıldığını açıkladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞIMIZI MAĞAZALARA YANSITIYORUZ

Dünya Mağazacılar Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken ana odağımız mutlu paydaşlar yaratmak olmaya devam ediyor. Paydaş ekosistemimizde mağaza çalışanlarımızın önemli yeri var. Bugün Türkiye'nin dört bir yanına yayılan mağazalarımızın yanı sıra Vodafone Evde, Vodafone Dağıtım Merkezi, Vodafone Hizmet Noktaları ile birlikte toplam 11 bin 350 kişiye istihdam sağlıyoruz. Mağazalarımızın aylık toplam ayak trafiği yaklaşık 9 milyon. Mağaza çalışanlarımızın özverili çalışmaları ve müşteri odaklı yaklaşımları sayesinde bu trafiğin her geçen gün arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Mağazalarımızı yeni nesil perakende anlayışıyla yeniden tasarlıyoruz. Değişen alışveriş alışkanlıkları doğrultusunda mağazalarımızı müşterilerimize operatör ürünlerinin yanı sıra daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünler de sunabildiğimiz teknoloji mağazalarına dönüştürüyoruz. Ayrıca, şebekesinde yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olarak sürdürülebilirlik anlayışımızı mağazalarımıza da yansıtıyoruz. Yeni mağazalarımızda kullanılan malzemelerin %95'i geri dönüşümden elde edilmiş ve doğal malzemelerden oluşuyor. Vodafone olarak, müşterilerimiz için en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm mağaza çalışanlarımızın Dünya Mağazacılar Gününü kutluyoruz."

ÜRÜN PORTFÖYÜ GENİŞLİYOR

Vodafone, yeni nesil mağazalarında, müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyünü çeşitlendirdiğini açıkladı. Buna göre, Vodafone mağazalarında cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yanı sıra akıllı ev aletleri, akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi ekosistem ürünleri de satışa sunuluyor. Vodafone mağazalarında sunulan yeni nesil ürünleri operatör bağımsız tüm müşteriler mağazalara özel kampanyalardan faydalanarak satın alabiliyor. Müşteriler, beğendikleri ürünleri mağazalardan satın alabildikleri gibi, online mağazada yer alan daha çeşitli ürün yelpazesinden bir ürün tercih edebiliyor ve bu ürünlerin istedikleri adrese teslim edilmesini de talep edebiliyor.

MAĞAZALARA DİJİTAL DOKUNUŞ

Vodafone'un yeni nesil mağazalarında yer alan QR kodun okutulmasıyla müşteriler kişisel dijital asistan TOBi'ye yönlendiriliyor. Böylece, satış noktaları birer dijital mağazaya dönüştürülüyor. Aynı zamanda Vodafone mağaza çalışanları kullandıkları Vstar mobil uygulaması üzerinden TOBi ile her sabah mağaza performanslarını ve ayın önceliklerini görebiliyor.

"YEŞİLİ SEVEN KIRMIZI" MAĞAZALAR

Yeni nesil mağazalara ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Vodafone'un yeni nesil mağazaları şirketin sürdürülebilir yaklaşımını da yansıtıyor. Doğal ve doğa dostu malzemelerin kullanıldığı yeni Vodafone mağazalarında tavan panelleri yüzde 100 geri dönüşümden elde edilen malzemelerden oluşurken, zeminde kullanılan malzeme yüzde 97 oranında doğal olan linolyumdan elde ediliyor. Mağazalarda yer alan ve "Yeşili Seven Kırmızı" konseptiyle oluşturulan yeşil duvarda ise sulamaya ihtiyaç duymayan mumyalanmış bitkiler kullanılıyor. Vodafone, yeni tasarım anlayışıyla dekore ettiği mağazalarından çıkan eski mobilyaları da dijital iş ortakları kanalında değerlendirerek yüzde 100'e yakın bir geri dönüşüm oranına ulaşmayı hedefliyor" denildi.