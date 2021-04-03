tüm dünyada marka stratejisini yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

tüm dünyada marka stratejisini yeniledi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
tüm dünyada marka stratejisini yeniledi

Vodafone, tüm dünyada marka konumlandırma stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yeniledi.

Vodafone, tüm dünyada marka konumlandırma stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yeniledi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi bilinen markalarından biri olan Vodafone'un yeni marka kimliğinde, teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna vurgu yapılıyor. Bu doğrultuda, şirketin "Together we can" olarak belirlenen yeni sloganı, Türkiye'de "Birlikte mümkün" şeklinde kullanılacak.

Yeni marka konumlandırması kapsamında, Vodafone'un ikonik logosunda ve kırmızı fon kullanımında da bazı değişikliklere gidildi. Vodafone, yeni marka kimliğini duyurmak üzere televizyon, yazılı basın ve dijital mecraları kapsayan bir tanıtım kampanyası başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "içinde bulunduğumuz salgın süreci, bireylerden kurumlara herkesin bağlantıda olabilmesi için teknolojinin ne kadar önemli rolü olduğunu gösterdiğini belirterek, "Amaç odaklı bir şirket olarak, teknolojinin insan yaşamını iyileştirebileceğine inanıyoruz. Yeni marka konumlandırmamız, daha iyi bir geleceğe bağlanma amacımıza bizi daha da yaklaştırırken, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital toplum yaratma düşüncemizi destekliyor. 'Birlikte mümkün' derken, 'biz' olmanın önemine vurgu yapıyor, insan ve teknoloji işbirliğinin harikalar yaratabileceğine dikkat çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone'un yeni marka konumlandırması öncesi yaptırdığı tüketici araştırmaları, teknolojinin insan hayatında önemli bir dönüştürücü etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma sonuçları, teknolojinin insanları bireysel olarak heyecanlandıran bir olgu olmaktan çıkıp, sürdürülebilirlik ve toplumsal gelişme gibi alanlarda fark yaratan daha anlamlı bir role evrildiğini gösteriyor. Buna göre, her 10 kişiden 8'i, sürdürülebilirliğin güven markası olmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtiyor.

Vodafone'un "Birlikte mümkün" mesajında, gelecekte gigabit seviyesinde hızlara ulaşacak altyapıların toplum hayatı üzerindeki etkilerine de dikkat çekiliyor. Buna göre, yüksek hızlı altyapılar, insanların ve toplumların bağlantısını güçlendirecek, karbon emisyonlarını azaltmak için iletişim teknolojisinden faydalanılmasını sağlayacak; eğitim, sağlık ve refahı destekleyerek daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum yaratılmasına yardımcı olacak.

-45 saniyelik reklam filmi çekildi

Vodafone'un "Birlikte mümkün" kampanyası, 45 saniyelik yeni bir televizyon reklamıyla duyuruldu. Film, Türkiye'de 2 Nisan itibarıyla gösterilmeye başlandı. "Sorgulayan Kız" temalı filmde, hastalıkların tedavisi, iklim değişikliğiyle mücadele ve dijital dahiliyet gibi konular üzerinden etrafındaki dünyayı sorgulayan genç bir kızın hikayesi anlatılıyor. Bu soruların yanıtlanmasında Vodafone'un teknolojisiyle önemli bir rol oynadığına dikkat çekilen film, yazılı ve dijital mecralardaki hikaye serileriyle de desteklenecek.

Vodafone'un yeni tanıtım kampanyası, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Romanya, Yunanistan, İrlanda, Macaristan, Arnavutluk, Hollanda (Vodafone-Ziggo üzerinden), Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Avustralya, Güney Afrika, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya, Lesoto ve Mozambik'in dahil olduğu 30 pazarın yanı sıra şirketin ortak operasyon yürüttüğü Katar ve Yeni Zelanda gibi pazarlarda da yürütülecek.

tüm dünyada marka stratejisini yeniledi
tüm dünyada marka stratejisini yeniledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Özgür Özel Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: tüm dünyada marka stratejisini yeniledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 11:47:19. #1.15#
title