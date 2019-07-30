Vodafone/ Şahin: TÜSİAD SD2 ekosisteminin içinde yer almaktan dolayı mutluyuz

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone'un TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'na (SD2) destek vereceğini ve bu ekosistem içinde olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Vodafone ve TÜSİAD, sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak için güçlerini birleştirdi. Vodafone, teknoloji dünyasında arz ve talebi buluşturan TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'na (SD2) destek verecek.

Vodafone, TÜSİAD ile Sanayide Dijital Dönüşüm SD2 Programı kapsamında işbirliği yapacağını duyurdu. Vodafone, teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini buluşturan TÜSİAD SD2 Programı'na katılan yerli teknoloji tedarikçilerine know-how desteği verecek. İşbirliği kapsamında Türkiye'nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab'de düzenlenen toplantıya, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahadır Balkır ve TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı Görev Gücü Başkanı Perihan İnci'nin yanı sıra SD2'ye başvuran 18 teknoloji kullanıcısı firmanın temsilcileri katıldı. Toplantı sonrası katılımcılar, İTÜ Vodafone Future Lab'de sergilenen ürün ve hizmetleri incelerken, tedarikçilerden beklenen teknolojik çözümlerin gelişimine ilişkin bir de workshop düzenlendi.

Meltem Bakiler Şahin: TÜSİAD SD2 ekosisteminin içinde yer almaktan dolayı mutluyuz

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, her ölçekten şirketin dijital dönüşüme uyum sağlamasına destek vermeyi, ülkenin kalkınması açısından öncelik olarak gördüklerini vurguladı ve ekledi, "Sanayide dijital dönüşümü hızlandıracak SD2 katılımcılarına İTÜ Vodafone Future Lab'de Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktararak, sanayicilerimizin iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve rekabet avantajı yakalamalarına katkı sağlanmayı hedefliyoruz" Şahin, birçok farklı sektörde dört ana kategori altında 100'ün üzerinde çözüm sunduklarını belirtti ve,"İşbirliğine gittiğimiz TÜSİAD SD2, bir yandan sanayicilerimize yerel kaynaklardan ulaşılabilir bir teknolojiyi mümkün kılarken bir yandan da yarattığı iş hacmi ile yerli tedarikçinin sürdürülebilirliğini destekliyor. TÜSİAD ile SD2 kapsamında gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin bize yeni pencereler açacağını düşünüyoruz. Yerli ekosistemin daha da güçlenmesini sağlayacak bu işbirliğinde yerli çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz 34 çözümümüzü tanıttığımız akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab'in de önemli bir yeri olacak. Vodafone Türkiye olarak İTÜ Vodafone Future Lab'de Türkiye'nin teknoloji ekosistemine destek vermeye, işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözüm ve teknolojiler geliştirerek, küçük büyük Türkiye'deki her ölçekten işletmenin yanında olmaya devam edeceğiz."

Bahadır Balkır: Amaç, dijital dönüşüme somut işbirlikleri yaratarak katkı sağlamak

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahadır Balkır toplantıda yaptığı konuşmada TÜSİAD'ın 2018 yılında hayata geçirdiği TÜSİAD SD2 Programı'nın, Türkiye'nin 4. Sanayi devrimine uyumunu sağlayacak dijital dönüşüme somut işbirlikleri yaratarak katkı sağlama hedefiyle ortaya çıktığını anlattı. Balkır, "Programı, hem teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçileri arasındaki kopukluğu gidermek hem de ülkemizde dijital dönüşüme başlamış şirketlere ilham olacak iyi uygulama örneklerini yaratmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattık. Türkiye'de 'Sanayide Dijital Dönüşüm' teması ile oluşturulan ilk kapsamlı program olma niteliğini ikinci yılında da taşımaya devam ediyor" dedi. Balkır, bu programın, gerek Türkiye'deki teknoloji tedarikçi ağının yetkinliklerini tanıtması gerekse iş dünyasının teknolojik dönüşüm arayışlarının doğrudan anlaşılması açısından önemli bir işlevi olduğunu vurguladı.

Perihan İnci: Proje sayesinde buluşan teknoloji kullanıcısı ve tedarikçiler başarı hikayeleri yaratıyor

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı Görev Gücü Başkanı Perihan İnci ise program kapsamında birlikte çalışan kullanıcı ve tedarikçilerin, çözüm dosyası üreterek başarı hikayeleri yarattığını belirtti. Perihan İnci, "TÜSİAD SD2'nin 2019 döneminde, 18 firma sorun ve ihtiyacını TÜSİAD ile paylaştı. Ardından TÜSİAD SD2 Programı kapsamında bu sorun ve ihtiyaçlara çözüm geliştirebilecek, ülkemizde yerleşik, KOBİ ölçeğindeki teknoloji firmalarına çağrı yaptık. 31 Temmuz'a kadar başvuruları kabul etmeye devam edeceğiz. Ağustos'taki eleme süreci ve Eylül'deki görüşmeler sonucunda eşleşen kullanıcı ve tedarikçiler bire bir çalışma şansı elde edecek" dedi. İnci, TÜSİAD SD2 Programı ile, teknoloji kullanan şirketlerle tedarikçilerin birlikte ilham verici çözümler üretmelerinin ve ticari işbirliği geliştirmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Kaynak: DHA