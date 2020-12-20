Vodafone Park'ta zorlu mücadele başladı! Canlı anlatım
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş kendi evinde BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada Beşiktaş sahadan galip ayrılarak rakiplerinin kayıplarını avantaja çevirmek istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Hafta içi Türkiye Kupası'nda tur atlayan siyah-beyazlılar, ligdeki son Alanyaspor yenilgisini telafi ederek 3 puana ulaşmak istiyor.
Ev sahibi Beşiktaş'ta Valentin Rosier, kart cezalısı olduğu için Erzurumspor maçında forma giyemiyor.
Vodafone Park'ta oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadaleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu; Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef de Souza; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Aboubakar.
ERZURUMSPOR: Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes.