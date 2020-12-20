Vodafone Park'ta zorlu mücadele başladı! Canlı anlatım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vodafone Park'ta zorlu mücadele başladı! Canlı anlatım

20.12.2020 18:56 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:01
Vodafone Park'ta zorlu mücadele başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş kendi evinde BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada Beşiktaş sahadan galip ayrılarak rakiplerinin kayıplarını avantaja çevirmek istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Hafta içi Türkiye Kupası'nda tur atlayan siyah-beyazlılar, ligdeki son Alanyaspor yenilgisini telafi ederek 3 puana ulaşmak istiyor.

Ev sahibi Beşiktaş'ta Valentin Rosier, kart cezalısı olduğu için Erzurumspor maçında forma giyemiyor.

Vodafone Park'ta oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadaleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıktığı 11'ler şöyle;

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu; Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz; Josef de Souza; Ghezzal, Mensah, Atiba, N'Koudou; Aboubakar.

ERZURUMSPOR: Erzurumspor: Farnolle, Kaan, Hasan, Osman, Mehmet Murat, Ömer, Obertan, Donald, İbrahim, Novikovas, Gomes.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Cansu Dere Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Falcao Vitor Hugo Ryan Babel Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vodafone Park'ta zorlu mücadele başladı! Canlı anlatım | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 19:01:32. #1.15#
title