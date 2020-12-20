Vodafone Park'ta zorlu mücadele başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş kendi evinde BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada Beşiktaş sahadan galip ayrılarak rakiplerinin kayıplarını avantaja çevirmek istiyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.