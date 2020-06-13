Vodafone Park'ta termal kameralı önlemler!
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Vodafone Park'ta termal kameralı önlemler!

Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesinde Vodafone Park'ta yoğun sağlık önlemleri alındı.

13.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:48

Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesinde Vodafone Park'ta yoğun sağlık önlemleri alındı. Görevlilerin gireceği kapıya termal ateş ölçer yerleştirilirken, ayrıca gelenlerin ateşi görevliler tarafından da ölçüldü.

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması öncesinde yoğun sağlık önlemleri alındı. Maçta görevli olan personellerin yanı sıra basın mensuplarının da stada girdiği kapıya termal ateş ölçer yerleştirildi. Termal ateş ölçerde yapılan kontrollerin ardından girişlerde ayrıca görevliler, içeri girenlerin ateşlerini ayrıca ölçtü.

Öte yandan karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği tarafından 170 polis memuru mücadelede görevlendirildi. Emniyet güçleri stat dışında görevlerini yaparken, 50 özel güvenlik görevlisi de stadyum içi ve çevresinde yerini aldı.

(İHA)

Vodafone Park'ta termal kameralı önlemler!

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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