Vodafone Park'ta localar doldu
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Vodafone Park'ta localar doldu

Vodafone Park'ta localar doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında Vodafone Park'ta bulunan localar doldu.

Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında Vodafone Park'ta bulunan localar doldu. Siyah-beyazlılar, maçın başından itibaren tezahüratlarda bulundu.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Karagümrük'ü konuk ederken, Vodafone Park'ta bulunan localar doldu. Karşılaşmayı izlemek için localarına gelen siyah-beyazlılar, maçın başlama düdüğüyle birlikte tezahüratlarına başladı. Maçın başında 'Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda' diye tempo tutan Beşiktaşlılar, maç boyunca takımların da destek verdi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Vodafone Park'ta localar doldu
Vodafone Park'ta localar doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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