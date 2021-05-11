Vodafone Park'ta localar doldu

Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında Vodafone Park'ta bulunan localar doldu.

Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında Vodafone Park'ta bulunan localar doldu. Siyah-beyazlılar, maçın başından itibaren tezahüratlarda bulundu.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Karagümrük'ü konuk ederken, Vodafone Park'ta bulunan localar doldu. Karşılaşmayı izlemek için localarına gelen siyah-beyazlılar, maçın başlama düdüğüyle birlikte tezahüratlarına başladı. Maçın başında 'Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda' diye tempo tutan Beşiktaşlılar, maç boyunca takımların da destek verdi.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı