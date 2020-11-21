Vodafone Park'ta kritik mücadele! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışı için büyük öneme sahip olan karşılaşma öncesinde siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu.