Vodafone Park'ta kritik mücadele! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
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Vodafone Park'ta kritik mücadele! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

21.11.2020 17:54 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:58
Vodafone Park'ta kritik mücadele! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışı için büyük öneme sahip olan karşılaşma öncesinde siyah beyazlıların ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen Medipol Başakşehir, son 4 müsabakasını kazanarak 13 puana ulaştı.

CRIVELLI İLE CAICARA YOK

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Enzo Crivelli ve Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan iki futbolcu da takımdaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar.

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