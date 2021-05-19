Vodafone Park'ta geniş güvenlik önlemleri
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Vodafone Park'ta geniş güvenlik önlemleri

İhlas Haber Ajansı / Güven Mert Ercan - Haberler | Spor

- Vodafone Park'ta geniş güvenlik önlemleri Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarını yapacağı Vodafone Park'ta güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu.

- Vodafone Park'ta geniş güvenlik önlemleri

İSTANBUL - Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarını yapacağı Vodafone Park'ta güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu. Stat ve çevresi yaya ve araç trafiğine kapatılırken, stadın etrafı ve duvarları siyah-beyaz bayraklarla donatıldı.

2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, kupasını almak üzere Vodafone Park'a ulaştı. Siyah-beyazlı kafile, tekneden indiği andan itibaren stada ulaşımına kadar polis yoğun güvenlik tedbiri aldı. Stat çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan Vodafone Park'ın her yerine Beşiktaş bayrakları asıldı. Stadın Müze Kapısı girişine "2020-2021 Sezonu Şampiyonu Şanlı Beşiktaş! Şampiyon Sensin" pankartı asıldı.

Vodafone Park'ta geniş güvenlik önlemleri
Vodafone Park'ta geniş güvenlik önlemleri
Vodafone Park'ta geniş güvenlik önlemleri
Vodafone Park'ta geniş güvenlik önlemleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güven Mert Ercan

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