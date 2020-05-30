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Vodafone Park'ta dezenfeksiyon çalışması

Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Vodafone Park'ta, koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Vodafone Park'ta dezenfeksiyon çalışması
30.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:18

Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Vodafone Park'ta, koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'e, 27'nci haftada evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçıyla devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak maç öncesi, pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında, Vodafone Park'ta dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Sağlık ekibi, dezenfektan ile stadın kapalı ve açık alanlarını dezenfekte etti.


Kaynak: DHA

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