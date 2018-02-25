Vodafone Park'ta Derbi Sonrası, "Mini Mini Bir Kuş Konmuştu" Şarkısı Çalındı
Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından stat hoparlörlerinden 'Mini mini bir kuş konmuştu' şarkısı çalındı.
Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken maç sonu stat hoparlörlerinden ilginç bir şarkı çalındı.
BEŞİKTAŞ SAHADAN 3-1'LİK GALİBİYETLE AYRILDI
Sarı lacivertliler maçın 8. dakikasında Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maç sonunda Vodafone Park hoparlörlerinden 'Mini mini bir kuş konmuştu' şarkısı çalındı.
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