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Vodafone Park'ta çatı skandalı

Göreve geldiği 20 Ekim tarihinden bu yana kulübü A'dan Z'ye inceleyen Beşiktaş'ın yeni yönetimi, Vodafone Park'a da el attı.

15.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:06
Vodafone Park'ta çatı skandalı

Göreve geldiği 20 Ekim tarihinden bu yana kulübü A'dan Z'ye inceleyen 'ın yeni yönetimi, 'a da el attı. Başkan ve ekibi, yapılan araştırma sonrası stadın çatısında kullanılan membranın kendilerine sunulan koşullara uymadığını belirledi. Çatının dış kaplaması için yurt dışından getirilen birinci sınıf membranları dönemin yönetimine sunan yüklenici firmanın, koşullara uymadığı, ikinci sınıf membran kullandığı ortaya çıktı. Sözleşme dışı olan membranlarla ilgili raporlarını hazırlayan Beşiktaş yönetiminin, söz konusu firmaya dava açarak konuyu mahkemeye taşıyacağı kaydedildi. Bu arada yönetim para bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Ay sonuna kadar 20 milyon TL paranın lazım olduğu öğrenildi.


Vodafone Park'ın Özellikleri


Açılış: 10 Nisan 2016 Maliyet: 407 milyon TL


Kapasite: 41 bin 903


Loca sayısı: 147


Alttan Isıtma: Var


Çim Tipi: Hibrit


Ekolojik Yapı: Yağmur suyu depolanmakta


(Sabah)

Kaynak: Hürriyet

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