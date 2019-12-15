Vodafone Park'ta çatı skandalı

15.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:06

Göreve geldiği 20 Ekim tarihinden bu yana kulübü A'dan Z'ye inceleyen Beşiktaş'ın yeni yönetimi, Vodafone Park'a da el attı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, yapılan araştırma sonrası stadın çatısında kullanılan membranın kendilerine sunulan koşullara uymadığını belirledi. Çatının dış kaplaması için yurt dışından getirilen birinci sınıf membranları dönemin yönetimine sunan yüklenici firmanın, koşullara uymadığı, ikinci sınıf membran kullandığı ortaya çıktı. Sözleşme dışı olan membranlarla ilgili raporlarını hazırlayan Beşiktaş yönetiminin, söz konusu firmaya dava açarak konuyu mahkemeye taşıyacağı kaydedildi. Bu arada yönetim para bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Ay sonuna kadar 20 milyon TL paranın lazım olduğu öğrenildi.



Vodafone Park'ın Özellikleri



Açılış: 10 Nisan 2016 Maliyet: 407 milyon TL



Kapasite: 41 bin 903



Loca sayısı: 147



Alttan Isıtma: Var



Çim Tipi: Hibrit



Ekolojik Yapı: Yağmur suyu depolanmakta



(Sabah)