Vodafone Park'ta 23 Nisan kutlaması
- Vodafone Park'ta 23 Nisan kutlaması Beşiktaş Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Vodafone Park'ın ışıklarını yakarak marşlar çaldı.
23.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:02
- Vodafone Park'ta 23 Nisan kutlaması
İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Vodafone Park'ın ışıklarını yakarak marşlar çaldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beşiktaş Kulübü Vodafone Park'ın ışıklarını yaktı. Saat 21.00'de İstiklal Marşı'nın stat hoparlörlerinden yayınlanmasının ardından 23 Nisan marşları çalındı.
Kaynak: İHA