Vodafone Park'ta 19 Mayıs kutlaması
- Vodafone Park'ta 19 Mayıs kutlaması Beşiktaş Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da Vodafone Park'ta marşlar çaldı.
19.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:56
- Vodafone Park'ta 19 Mayıs kutlaması
İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da Vodafone Park'ta marşlar çaldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Beşiktaş Kulübü, saat 19.19'da Vodafone Park'ta anonslar yapıp, İstiklal Marşı'nı stat hoparlörlerinden yayınladı.
Kaynak: İHA