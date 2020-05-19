Vodafone Park'ta 19 Mayıs kutlaması
Beşiktaş Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da Vodafone Park'ta marşlar çaldı.
19.05.2020 20:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:01
Beşiktaş Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da Vodafone Park'ta marşlar çaldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Beşiktaş Kulübü, saat 19.19'da Vodafone Park'ta anonslar yapıp, İstiklal Marşı'nı stat hoparlörlerinden yayınladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA