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Vodafone Park'ın zemini zarar gördü

Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımları arasında oynanan Vodafone Kupası maçında siyah-beyazlı taraftarların sahaya sis bombası ve meşaleler atması sonucu zemin zarar gördü.

07.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:42
Vodafone Park'ın zemini zarar gördü

ve kadın futbol takımları arasında oynanan Vodafone Kupası maçında siyah-beyazlı taraftarların sahaya sis bombası ve meşaleler atması sonucu zemin zarar gördü.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş ile Atletico Madrid kadın futbol takımları 'ta karşı karşıya geldi. Seyirciye açık olarak yapılan mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, sahaya sis bombası ve meşaleler attı. Sahaya atılan yanıcı maddeler ilk yarıda oyunun durmasına sebep olurken, zeminin bir kısmına da zarar verdiği görüldü.


Siyah-beyazlı futbolcular, sahaya sis bombaları ve meşalelerin atılmasının ardından taraftarlara uyarılarda bulundu ve atılan maddeleri saha kenarına çıkarttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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