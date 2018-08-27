Vodafone Park'ın Büyüsü Bozuldu

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında Vodafone Park'taki namağlup unvanını da kaybetti. Süper Lig'de kendi sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 45 lig maçında 38 galibiyet ve 7 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmemişti.

Kartal'ın bu müthiş serisini 46. maçta noktalayan Antalyaspor tarihi bir başarı elde etti. Beşiktaş'ın evindeki 12 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Kartal evinde son olarak geçen sezonun 12. haftasında Akhisar ile 0-0 berabere kalmıştı.

59 orta

Maçın özellikle ikinci yarısında Antalyaspor kalesini abluka altına alan Beşiktaş bir türlü istediğini bulamadı. Süper Lig'de 59 ile siyah-beyazlılar 2016-17'nin başından bu yana en fazla orta yaptığı maçı oynadı.

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