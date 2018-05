Vodafone Park'a Teknoloji Üssü!

Vodafone Park artık oyunseverlere ev sahipliği yapacak. Stadyumun içerisinde, bin metrekarelik alana kurulan 'Lenovo Game On' kapılarını tüm oyunseverlere açtı.

Lenovo'nun son model oyun bilgisayarlarından Xbox'lara, akıllı telefonlardan tabletlere ve artırılmış gerçeklik cihazlarına kadar oyuna dair her şeyin yer aldığı alan 7'den 70'e herkese keyifli vakit geçirme imkanı sunacak. Lenovo Game On maç günleri hariç her gün öğlen 12'den gece yarısına kadar açık olacak.

