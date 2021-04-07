Online Mağaza hediye çekilişi sonuçlandı
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Online Mağaza hediye çekilişi sonuçlandı

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Online Mağaza hediye çekilişi sonuçlandı

Vodafone'un Online Mağaza müşterileri için düzenlediği hediye çekilişi sonuçlandı.

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Vodafone'un Online Mağaza müşterileri için düzenlediği hediye çekilişi sonuçlandı.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone Online Mağaza müşterilerine yaptıkları her 120 TL'lik alışveriş için bir hediye çekilişi hakkının sunulduğu kampanyada, 1 kişiye Hyundai Yeni i20 otomobil, 5 kişiye Xiaomi Redmi Note9 Pro akıllı telefon ve 50 kişiye mi Band 5 akıllı bileklik hediye edildi.

Kampanyanın büyük ikramiyesi olan Hyundai Yeni i20 otomobili, İstanbul'da ikamet eden olan Gülay Yılmaz kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, Vodafone olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyada müşterilerin dijital yol arkadaşı olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte dijital platformlara ilgi arttı. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16,3 milyona ulaştı. Müşterilerimize dijitalleşmeyle daha fazla fayda sunmayı hedeflediğimiz kampanyalardan birini daha sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kampanyamızda Vodafone Online Mağaza müşterilerimize yaptıkları her 120 TL'lik alışveriş için bir hediye çekilişi hakkı sunduk. Telefondan tablete tüm kategorilerde geçerli olan kampanyamızda müşterilerimiz harcadıkça daha çok kazanma şansı elde etti.

Noter huzurunda yapılan çekilişte, 1 kişi Hyundai Yeni i20 otomobil, 5 kişi Xiaomi Redmi Note9 Pro akıllı telefon ve 50 kişi mi Band 5 akıllı bileklik kazandı. Kampanyamızın büyük ikramiyesi otomobilin sahibi olan abonemiz Gülay Yılmaz'ı kutluyor, aracını keyifli ve güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize yenilikçi ve kazandıran dijital hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

Online Mağaza hediye çekilişi sonuçlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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