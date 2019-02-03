Vodafone, Makineler Arası İletişim Teknolojisinde 5'inci Kez Dünya Lideri Seçildi

Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından, beş yıl üst üste makineler arası iletişim (M2M) teknolojilerinin lideri olarak ilan edildi. Vodafone, uluslararası liderler liginde 'uygulama becerisi' ve 'vizyon bütünlüğü' ile Magic Quadrant Lideri olarak en üst sırada yer aldı.

Vodafone Grubu, arka arkaya beşinci yılında da teknoloji araştırma şirketi Gartner tarafından Dünya Çapında Makinalar Arası İletişim Hizmetlerinde 'Magic Quadrant Lideri' olarak nitelendirildi. Vodafone, liderler 'kadranında 'uygulama 'becerisi' ve 'vizyon bütünlüğü' ile en üst sırada konumlandırıldı.

"Vodafone'un IOT yetenekleri sürekli gelişiyor"

Vodafone'un üst üste beşinci yıl Gartner tarafından liderler kadranında en üstte yer almasının, şirketin IoT'deki olağanüstü ilerlemesini tasdik ettiğini belirten Vodafone IoT Direktörü Stefano Gastaut, "Bu başarı aynı zamanda, düşünce lideri ve yenilikçi bir şirket olarak, pazardaki güçlü konumumuzu da ortaya koyuyor. IoT yeteneklerimizin sürekli gelişmesi ve Darbantta Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) gibi yeni teknolojileri hayata geçirmemiz, daha fazla müşterimizin Nesnelerin İnterneti'nden maksimum faydayı elde etmesini sağlıyor. En son yayınlanan Vodafone IoT Barometre Raporu'na göre 2017'de sayıları ikiye katlanan büyük ölçekli projeler ile IoT dünyası daha da genişledi ve şirketlerin yüzde 61'i IoT olmadan dijital dönüşümün imkansız olduğunu kabul ediyor. Yine IOT Barometre raporuna göre, bu teknolojiyi benimseyenlerin yüzde 79'u, IoT'nin önümüzdeki dört yıl içinde ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olacağına inanıyor" dedi.

"Türkiye'de de IoT odağında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz"

Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (IoT) ile hayatın her alanını daha akıllı kılacak teknoloji çözümleri üzerinde çalıştıklarını dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Bu kapsamda, Türkiye'de de IoT odağında birçok yatırım hayata geçirdik ve önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. Kurumlar için Türkiye'de ilk kez, her sektörde bağlantılı servisleri herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duymadan hızla geliştirmeyi mümkün kılan Nesnelerin İnterneti Platformu'nu hayata geçirdik. Özellikle sanayide, mobil kapsama teknolojisiyle kapsanamayacak alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için de Darbantta Nesnelerin İnterneti teknolojisini (NB-IoT) kullanıma sunduk. Ayrıca yine IoT alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktardığımız akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab'de, IoT ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Güvenlikten atık yönetimine, pek çok alanda 40'a yakın Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümünü sergilediğimiz ve 26 yerli partner ile çalıştığımız akıllı teknoloji merkezi 'İTÜ Vodafone Future Lab'de işletmelerin geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimlemelerini ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirilebilmesini sağlarken, her sene burs verdiğimiz 21 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi ile Türkiye'nin yerli ve milli gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin oluşturduğu yepyeni fırsatlarla, işletmelerimizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz". - İSTANBUL

Kaynak: İHA