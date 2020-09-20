Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda Red Bull Sky Tour şovu
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda Red Bull Sky Tour şovu

Türkiye'nin en önemli koşularından biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda açılışı Dario Costa, Red Bull Sky Tour şovuyla yaptı.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda Red Bull Sky Tour şovu
20.09.2020 13:29 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:33

Türkiye'nin en önemli koşularından biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda açılışı Dario Costa, Red Bull Sky Tour şovuyla yaptı. İtalyan pilot Dario Costa, hız ve dengeyi akrobatik yetenekleriyle birleştirerek İstanbul'da herkesin gözünü gökyüzüne çevirmesini sağladı.

Dünyanın 16 altın yarı maratonundan biri olarak kabul edilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun açılışını Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour kapsamındaki ikinci gösteri uçuşuyla yaptı. 20 Eylül Pazar Günü, 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen koşu öncesinde İtalyan pilot Costa, herkesin gözünü gökyüzüne çevirmesini sağlayan bir gösteri gerçekleştirdi. Daha önce Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nin açılışının bir gösteri uçuşu yapan İtalyan pilot, hız ve dengeyi akrobatik yetenekleriyle birleştirerek bu kez İstanbul semalarını ele geçirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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