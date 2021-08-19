Vodafone Giants Davidp ve Ambi'yi VALORANT kadrosuna transfer etti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vodafone Giants Davidp ve Ambi'yi VALORANT kadrosuna transfer etti!

Vodafone Giants Davidp ve Ambi'yi VALORANT kadrosuna transfer etti!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bugün G2 ile mücadele edecek olan Giants, Davidp ve Ambi'yi VALORANT kadrosuna dahil etti!

İspanya merkezli espor organizasyonu Vodafone Giants Davidp ve Ambi'yi VALORANT kadrosuna transfer etti. VCT Aşama 3 EMEA playoff'larında lower bracket turlarına düşen Giants dün Guild Esports ile oynadığı maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmıştı. Tecrübeli takım dün oynadığı seriden sonra Berlin yolundaki diğer sınavı ise G2 olmuştu!

David "Davidp" Prins ve Štepán "Ambi" Beránek'in kadroya gelmesi ile Michal "MOLSI" Lacki ve Ricardas "Boo" Lukaševicius yedeğe çekildi.

Mixwell ile yakınlığı ile bilinen davidp dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile "Ne garip senaryo, yarın Berlin bileti için G2 ile ölümüne kapışacağız. Bence finale çıkmak için bundan daha iyi bir yol olmazdı. Yarın görüşmek üzere iyi şanslar kardeşim, Mixwell" ifadelerini kullandı!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Destici Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Aleyna Tilki Serdar Ortaç Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Muslera Burak Elmas Burak Yılmaz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vodafone Giants Davidp ve Ambi'yi VALORANT kadrosuna transfer etti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 15:22:33. #1.15#

title