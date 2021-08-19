Vodafone Giants Davidp ve Ambi'yi VALORANT kadrosuna transfer etti!

Bugün G2 ile mücadele edecek olan Giants, Davidp ve Ambi'yi VALORANT kadrosuna dahil etti!

İspanya merkezli espor organizasyonu Vodafone Giants Davidp ve Ambi'yi VALORANT kadrosuna transfer etti. VCT Aşama 3 EMEA playoff'larında lower bracket turlarına düşen Giants dün Guild Esports ile oynadığı maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmıştı. Tecrübeli takım dün oynadığı seriden sonra Berlin yolundaki diğer sınavı ise G2 olmuştu!

David "Davidp" Prins ve Štepán "Ambi" Beránek'in kadroya gelmesi ile Michal "MOLSI" Lacki ve Ricardas "Boo" Lukaševicius yedeğe çekildi.

Mixwell ile yakınlığı ile bilinen davidp dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile "Ne garip senaryo, yarın Berlin bileti için G2 ile ölümüne kapışacağız. Bence finale çıkmak için bundan daha iyi bir yol olmazdı. Yarın görüşmek üzere iyi şanslar kardeşim, Mixwell" ifadelerini kullandı!

Kaynak: Playerbros