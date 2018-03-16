Vodafone Genel Müdür Yardımcısının Otomobiline Ateş Açan 3 Kişi Tutuklandı

VODAFONE Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı.

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao'nun otomobiline Sarıyer Atatürk Sanayi Sitesi kavşağında 14 Mart Çarşamba günü ateş açılmış, araca 3 kurşun isabet etmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün düzenlediği operasyonda şüpheli Şeref S. ile aynı adreste bulunan Yavuz A. ve Yiğit Ç.'yi gözaltına almıştı. Şüpheli Şeref S.'nin emniyette verdiği ifadede şirketinin bazı evraklarının eksik olması sebebiyle Vodafone'un açtığı bir ihaleye Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao'nun firmalarını kabul etmediği için silahlı saldırıda bulunduklarını itiraf ettiği öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şeref S., Yavuz A. ve Yiğit Ç. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - İstanbul