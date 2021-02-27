Vodafone FreeZone, Şampiyonluk Ligi'nin isim sponsoru oldu!
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Vodafone FreeZone, Şampiyonluk Ligi'nin isim sponsoru oldu!

27.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:19
Vodafone FreeZone, Şampiyonluk Ligi'nin isim sponsoru oldu!

Şampiyonluk Ligi'nin isim sponsoru Vodafone FreeZone oldu.

Şampiyonluk Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları Mücadeleler kıyasıya bir şekilde devam ederken resmi sosyal medya hesapları "#VFŞL" logosu ve etiketini kullanarak yaptıkları paylaşımlar ile Vodafone FreeZone'un yeniden, Şampiyonluk Ligi'nin isim sponsoru olduğunu görüyoruz.

Şampiyonluk Ligi'nde geçen 5 haftalık süreçte ligin herhangi bir isim sponsoru yoktu, böylelikle geçtiğimiz yılda olduğu gibi "Vodafone FreeZone" tekrardan ligin isim sponsoru oldu. Riot Games ise bu konu hakkında şimdilik resmi bir duyuru yapmadı.

Kaynak: Playerbros

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