Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin 7. haftası devam ediyor
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin 7. haftası devam ediyor

09.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:40
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin 7. haftası devam ediyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Lig aşamasının tamamlanmasına yalnızca iki hafta kaldı. Uzun süredir liderliği elinde bulunduran Papara SuperMassive'in 7. haftayı tek galibiyet ile kapatması sebebiyle VFŞL'de liderlik yarışı yeniden alevlendi.

Bu mevsimin şampiyonluk adaylarından fastPay Wildcats, 7. haftayı da kayıpsız kapattı ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Son yenilgisini 4. haftada alan ekip, lider Papara SuperMassive'i yakın takibe devam etti. Toplamda 12 galibiyete ulaşan ekip, liderliğini sürdürse de 2. sıradaki fastPay Wildcats arayı kapatma fırsatı yakaladı.

Zirvenin iki büyük adayı Papara SuperMassive ve fastPay Wildcats, VFŞL'nin 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı, 13 Mart Cumartesi günü, saat 18:00'da lolespor.com'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin 7. haftası devam ediyor

VADİ'DEKİ DERBİDE GÜLEN TARAF 1907 FENERBAHÇE

VFŞL'de 7. haftanın ikinci günü 1907 Fenerbahçe Espor ile Galatasaray Espor'u karşı karşıya getirdi. Taraflar arasında oynanan bir önceki karşılaşmada Galatasaray Espor net bir galibiyete imza atmıştı. Bu defa 1907 Fenerbahçe, alt koridor oyuncusu Neramin'in etkileyici performansı eşliğinde mücadeleyi kazanmayı başardı.

Haftanın ilk gününde de 5 Ronin'i mağlup etmeyi başarmış olan 1907 Fenerbahçe, toplamda 7 galibiyete ulaşarak 6. sıraya yükseldi. VFŞL'de ilk 6 sırayı alan takımlar lig aşamasının ardından mevsim finallerine katılmaya hak kazanıyor. 1907 Fenerbahçe, aldığı iki galibiyet ile mevsim finalleri yarışında iddialı bir konuma geldi. Galatasaray Espor ise haftayı GALAKTICOS karşısında aldığı tek galibiyet ile noktaladı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin 7. haftası devam ediyor

5 Ronin, Beşiktaş, Dark Passage ve Nasr Esports haftayı birer galibiyetle kapatan diğer ekipler oldu. Beşiktaş, Galatasaray Espor ve Nasr Esports ikincilik yarışından büyük ölçüde koptu. Dark Passage, ilk 6 yarışındaki avantajını kaybetti. 5 Ronin'in ise mevsim finalleri şansı oldukça azaldı.

Haftayı galibiyetsiz kapatan GALAKTICOS, ilk 6 iddiasını büyük ölçüde kaybederken son sıradaki Team Aurora hâlâ galibiyet ile tanışamadı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 8. hafta maçları 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak. Mücadeleleri lolespor.com adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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