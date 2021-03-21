Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri
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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri

21.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:26
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri

Çeyrek Final Eşleşmeleri Nasıl Oldu?

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsimi lig aşaması bugün oynanan karşılaşmalar ile son buldu. Böylelikle 2021 kış mevsiminin sonuna doğru geldik ve çeyrek final eşleşmeleri bizleri bekliyor. Eşleşmeler lig sıralamasına göre belli olurken artık bu safhadan sonra heyecan giderek artıyor. Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri

Galatasaray Espor - Dark Passage

NASR Esports - 1907 Fenerbahçe Espor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde lig aşamasını ilk 2 sırada bitiren takımlar direkt olarak yarı finale adını yazdırıyor. Lig aşamasında 15 Galibiyet 3 mağlubiyet alan Papara SuperMassive yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu, 14 galibiyet 4 mağlubiyeti ile ligi 2. sırada tamamlayan FastPay Wildcats yarı finale adını yazdıran diğer takım oldu.

Lig aşamasını birinci bitirdiği için Papara SuperMassive, çeyrek final karşılaşmalarından galip gelen "Düşük Seri Başı" olan takımla eşleşecek.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 9. hafta 2. gün sonuçlarına bakmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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