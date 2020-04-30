Vodafone Eğitim Bilişim Ağı desteğini Mayıs sonuna uzattı

Vodafone, Covid-19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararı üzerine müşterilerine sunduğu toplam 6 GB'lık internet desteğini Mayıs sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Vodafone, Covid-19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararı üzerine müşterilerine sunduğu toplam 6 GB'lık internet desteğini Mayıs sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamada, "Tüm Vodafone müşterileri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlamaya devam edebilecek. Vodafone ayrıca, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimine destek olmak için 3 ay süreyle 6 GB ücretsiz internet sunuyor" denildi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Müşterilerimizin tekrar bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Vodafone olarak, bu zorlu süreçte devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Acıklamaya göre, tüm Vodafone TV kullanıcıları, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden yemeden izleyebiliyor.

Açıklamada, "Vodafone ayrıca, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimine de destek oluyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan anlaşma kapsamında, YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan Vodafone'lu öğrencilere '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı sunuluyor. Öğrenciler, ücretsiz internet ek paketleri için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden başvurabiliyor. Paket, 3 ay boyunca otomatik olarak yenileniyor" denildi.

Kaynak: DHA