Vodafone'dan "yüzde 100 yenilenebilir" enerji yatırımları

11.09.2019 17:30

– İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefleyen Vodafone, yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya yönelik çalışmalarına hız verdiğini duyurdu.

Türkiye için çok önemli bir adım olduğunu Vurgulayan Vodafone; ülke genelindeki 5 büyük bulut teknoloji merkezinden biri olan Adana Bulut Teknoloji Merkezi'nde çatı tipi güneş enerji sistemi yatırımını hayata geçirdiğini duyurdu.

Vodafone'da üç temel odak alanından birinin "çevre" olduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Sürdürülebilir bir çevrenin, toplum ve gelecek nesiller açısından kritik önem taşıdığına inanıyoruz" dedi ve ekledi:

"Amaç odaklı bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda, 2025 yılına kadar, Vodafone Türkiye'nin toplam sera gazı salınımını yüzde 50 azaltmayı ve enerji ihtiyacımızın yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Adana Bulut Teknoloji Merkezi'nde başlattığımız güneş enerjisi projesi, merkezi enerji ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacak ve 389 ton karbondioksit azalımını sağlayacak."

Kaynak: DHA

- İstanbul