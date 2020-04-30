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Vodafone'dan uzaktan eğitime desteğe devam

Vodafone, koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararı üzerine müşterilerine sunduğu toplam 6 GB'lık internet desteğini mayıs sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Vodafone'dan uzaktan eğitime desteğe devam
30.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:59

Vodafone, koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararı üzerine müşterilerine sunduğu toplam 6 GB'lık internet desteğini mayıs sonuna kadar uzattığını açıkladı. Tüm Vodafone müşterileri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlamaya devam edebilecek. Vodafone ayrıca, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimine destek olmak için 3 ay süreyle 6 GB ücretsiz internet sunuyor.

Vodafone, koronavirüs salgını nedeniyle ülke çapında alınan tedbirlere destek vermeyi sürdürüyor. Şirket, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararı üzerine müşterilerine sunduğu toplam 6 GB'lık internet desteğini mayıs sonuna kadar uzattığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; Vodafone'un sadece eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan eğitim portalında kullanılmak üzere sağladığı 6 GB'lık kullanım hakkı, kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilere otomatik olarak tanımlandı. Böylece Vodafone müşterileri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlamaya devam edebilecek.

"Bu zorlu süreçte devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini desteklediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Alınan tedbirlere uymamız, bu tedbirleri destekleyen ek çabalar içinde olmamız çok önemli. Ülke genelinde uzaktan eğitim modeline geçilmesiyle birlikte Şirket olarak tüm müşterilerimize Bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak 3 GB internet hediye etme kararı almıştık. Toplam 6 GB'lık internet desteğimizi mart ve nisan aylarında müşterilerimize sunduk. Şimdi, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararı üzerine biz de 6 GB'lık internet desteğimizi mayıs sonuna kadar uzattık. Bu kapsamda, tüm müşterilerimize 6 GB'lık kullanım hakkını otomatik tanımladık. Dolayısıyla, müşterilerimizin tekrar bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Şirket olarak, bu zorlu süreçte devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Vodafone TV'den EBA'ya destek

Şirket, televizyon servisi Vodafone TV üzerinden de uzaktan eğitime destek vermeyi sürdürüyor. Buna göre, tüm Vodafone TV kullanıcıları, EBA TV kanallarını sahip oldukları paket fark etmeksizin internetlerinden yemeden izleyebiliyor.

Üniversite öğrencilerine de 6 GB ücretsiz internet

Şirket ayrıca, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimine de destek oluyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan anlaşma kapsamında, YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan Vodafone'lu öğrencilere '6 GB'lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı sunuluyor. Öğrenciler, ücretsiz internet ek paketleri için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden başvurabiliyor. Paket, 3 ay boyunca otomatik olarak yenileniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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