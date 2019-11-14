Vodafone’dan, Türkiye Diyabet Vakfı'nın projesine destek
Türkiye Diyabet Vakfı'nın başlattığı "Diyabet Destek Noktası Projesi"nde diyabetli ve diyabet riski taşıyan bireylere eğitim verilmesi ve hastaların tedavi süreçlerinin takip edilebilmesine Vodafone'den destek geldi.
14.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:18
Türkiye Diyabet Vakfı'nın başlattığı "Diyabet Destek Noktası Projesi"nde diyabetli ve diyabet riski taşıyan bireylere eğitim verilmesi ve hastaların tedavi süreçlerinin takip edilebilmesine Vodafone'den destek geldi
Kaynak: Dunya.com