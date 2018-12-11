Vodafone'dan Storytel ile İşbirliği

Vodafone, kitapsever müşterilerine dijital çağın yaşam tarzına uygun bir deneyim sunmak üzere dünyanın önemli sesli kitap servislerinden Storytel ile işbirliğine gitti.

Dünyanın önde gelen sesli kitap servislerinden Storytel ile işbirliğine giden Vodafone, kitapsever müşterilerine internet üzerinden sesli kitap dinleme ve e-kitap okuma ayrıcalığı sunacağını duyurdu. Yapılan işbirliği kapsamında, Storytel'de ilk kez üyelik açan Vodafone müşterileri için ücretsiz deneme süresi 30 gün olacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Şirket olarak, hızla dijitalleşen müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Deneyim ve servis tasarımında her zaman en yeni teknoloji trendlerinden besleniyoruz. Dünyaca ünlü sesli kitap servisi Storytel ile yaptığımız işbirliğiyle, müşterilerimize Storytel uygulamasını kullanarak akıllı telefonlarında ya da tabletlerinde abone oldukları süre boyunca sistemdeki tüm kitaplara hiçbir sınır olmadan erişme imkanı sunuyoruz. Sesli kitaplar dijital çağın yaşam tarzına uygun olarak kitapseverlerin hayatını kolaylaştırıyor. Bugün artık, yemek yaparken, seyahat ederken ya da spor yaparken bile sesli kitap dinleyerek zamanı daha kaliteli hale getirmek mümkün. Müşterilerimiz, 500'den fazla Türkçe sesli kitaba, yaklaşık 45 bin İngilizce sesli kitap ve e-kitaba Storytel uygulamasından erişebilecek. Şirket olarak, müşterilerimizin beklentilerine uygun yenilikçi dijital servisler sunmaya devam edeceğiz".

Storytel Türkiye Ülke Müdürü Berk İmamoğlu ise şöyle konuştu: "Sesli kitaplar, dijitalleşmenin artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bugünlerde hızla yaygınlaşıyor. Sesli kitapları deneyimleyen kitapseverler, günümüz hayat şartlarının getirdiği yoğunluğun içinde bile kitap okumaya tahmin ettiklerinden daha fazla zaman ayırabildiklerini görüyorlar. Bu işbirliğinin ardından Vodafone üyeleri artık kendi kütüphanelerini ceplerinde taşıyacaklar. Storytel, hem Türkçe hem de İngilizce binlerce sesli kitabı ile Vodafone üyelerine mobilite ve multitasking sunacak". - İSTANBUL