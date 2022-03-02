Vodafone'dan genç müşterilerine özel kampanya

Vodafone FreeZone, genç müşterilerine sunduğu kampanyalarına bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Dünyada ve Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan TikTok, 'FreeZone Güzellikleri' kapsamında tarifelere ek verilen internetinden yemeyen uygulamalar arasına katıldı. TikTok'un yeni 'Çok Kullanıcılı Artırılmış Gerçeklik' (AR) efekti özelliği Türkiye pazarına sunuldu.

Vodafone, dünyada ve Türkiye'de en çok indirilen ve zaman geçirilen uygulamalar arasında ilk sıralarda yer alan TikTok'u FreeZone Güzellikleri kapsamında tarifelere ek verdiği internetinden yemeyen uygulamalar arasına ekledi.

MEVCUT KATEGORİLERİMİZİN İÇERİĞİNİ GÜNCEL TUTMAYA ODAKLANIYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, dünyanın en büyük içerik sağlayıcısı markalarıyla iş birliği yaparak sınırsız uygulamalar dünyasında müşterilerimizin sınır tanımayan bir internet deneyimi yaşamalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda global ve yerel trendleri takip ederek mevcut kategorilerimizin içeriğini güncel tutmaya odaklanıyoruz. Son olarak, FreeZone Güzellikleri kapsamında TikTok'u da internetinden yemeyen uygulamalar arasına ekledik. TikTok, müşterilerimizin yoğun ilgi gösterdiği bir uygulama. Bugün her iki müşterimizden biri TikTok'u kullanıyor. Bu müşterilerimiz aylık ortalama TikTok yönüne 2 GB data kullanımı yapıyor ve yine aylık ortalama 16 saat TikTok'ta vakit geçiriyor. TikTok ile yaptığımız iş birliğiyle müşterilerimizin hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracağımıza inanıyoruz. İş birliği kapsamında, TikTok'un Vodafone'a özel tasarladığı yeni Çokkullanıcılı Artırılmış Gerçeklik (AR) Efekti özelliğini de genç müşterilerimize sunuyoruz. Bu özellikle, gençlerimiz TikTok'ta yaratıcı içerikler üretebilecek. Vodafone FreeZone markamızla, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

5g UYUMLU FIRÇA

TikTok'un yeni Çokkullanıcılı Artırılmış Gerçeklik (AR) Efekti bir tür fırça özelliği taşıyor. 5G uyumlu olan bu özellik, TikTok'ta pek çok farklı kurgu için kullanılabiliyor. Buna göre, bir kullanıcının başlattığı bir çizimi bir başkası tamamlayabiliyor ya da yapılmış bir çizimin ne olduğu tahmin edilebiliyor.

DİJİTALDE İLK 3 AY YÜZDE 30 EK İNDİRİM

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Vodafone, FreeZone faydalarını daha fazla gence ulaştırmak amacıyla, 26 yaş altı tüm müşterilerine tarifeden bağımsız olarak FreeZone avantajlarını sunmaya başladı. Bu kapsamda, Vodafone'a gelen gençlere, hangi tarifeye gelirse gelsin, dijitalde ilk 3 ay %30 ek indirim sunuluyor. SOS özelliği sayesinde yeni gelen tüm gençlere ayda bir kez 1 gün boyunca sınırsız internet hakkı sağlanıyor. Gençler, tarifelerine ek sınırsız WhatsApp, TikTok ve gaming faydasına da sahip oluyor" denildi.

FREEZONE'A GELEN GENÇLERE GB HEDİYE

Kampanyaya ilişkin açıklamanın devamında, "Vodafone FreeZone Güzellikleri kapsamında 26 yaş altı müşterilere tarifelerine ek pakette bulunan uygulamalarda geçerli +2GB ya da sınırsız GB otomatik olarak ücretsiz yükleniyor. Pakette, TikTok'un yanı sıra Twitch, Discord, PubG Mobile, League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics Mobile, Zula Mobile, Free Fire ve sınırsız WhatsApp uygulamaları bulunuyor. Vodafone FreeZone'a gelen gençlere, FreeZone Güzellikleri kapsamında TikTok ve diğer uygulamalarda GB hediye ediliyor. Red tarifelerine gelenler sınırsız oyun uygulamaları +5GB TikTok alıyor. Diğer tüm tarifelere gelenler ise oyun uygulamaları +TikTok'ta geçerli 2GB alıyor" bilgilerine yer verildi.