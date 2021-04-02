Vodafone'dan fiber altyapı hamlesi
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Vodafone'dan fiber altyapı hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vodafone'dan fiber altyapı hamlesi

Mobil ve sabit altyapısında artan veri taleplerini maksimum kapasiteyle karşılamayı amaçlayan Vodafone, optik kablolardaki iletim hızını ve frekans kaynağını artırarak müşteri ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya devam ediyor.

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Mobil ve sabit altyapısında artan veri taleplerini maksimum kapasiteyle karşılamayı amaçlayan Vodafone, optik kablolardaki iletim hızını ve frekans kaynağını artırarak müşteri ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamaya devam ediyor. Türkiye'de optik spektrumdaki C ve L bantlarını birleştiren operatör, mevcut şebekesinin maksimum hızını 64,8 Tbit/s kapasiteye taşıyacak.

Vodafone, şebeke altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Mobil şebekesini 5G'ye hazırlayan ve artan veri trafiğini en hızlı şekilde taşımak için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren operatör, fiber optik altyapılarda da en yeni teknolojileri son kullanıcılarının deneyimine sunuyor. Verilen bilgiye göre, 5G teknolojisi için radyo şebekelerdeki frekans kaynağına odaklanan Vodafone, optik altyapısında da frekans kaynağını artırıyor. Operatör bu doğrultuda geleneksel C bant kullanımı yerine genişletilmiş C ve L bant teknolojisini birlikte kullanarak frekans kaynağını yüzde 125 artırabilecek. Bu sayede, bir çift fiber kılından sağlanan hız 25,6 Terabit/s'den 64,8 Terabit/s'ye çıkarılarak kapasitede yüzde 150'den fazla artış sağlanıyor.

"Optik şebekelerdeki frekans kaynağını artırıyoruz"

Türkiye'nin dijitalleşmesi sürecinde en yeni ve en faydalı teknolojilere odaklandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, "Operatör olarak, abonelerimize en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla hem fiber ayakizimizi genişletiyor, hem de daha yüksek kapasiteleri son kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Kullanılan bu teknoloji sayesinde Vodafone Fiber üzerindeki kullanılabilir bant genişliğini 4 Teraherz'den 10,88 Teraherz'e kadar çıkardık. Noter huzurunda gerçekleştirilen testlerde Türkiye'de ilk defa 185 THz ile 196 THz arasındaki alanın kullanılabildiğini kanıtladık. Bu sayede, müşterilerimize daha kaliteli hizmeti daha erişilebilir şekilde sunabileceğiz. Bu gelişme, Türkiye'nin dijitalleşme sürecine de ciddi katkılar sunacak. Yeni nesil telekom şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve şebekemize dahil etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

100 Terabit/s seviyesine kadar çıkılabilecek

Günümüz haberleşme teknolojileri için en önemli kaynaklardan biri olan frekans kaynağı, uygun teknikler kullanılarak değerlendirildiğinde, anlamlı verinin dijital olarak taşınmasına olanak tanıyor. Bu durum, fiber optik kabloların limitlerini zorlayabiliyor. Verilen bilgiye göre Vodafone, yakın zamana kadar bir arada kullanılması pek mümkün olmayan C bant (1520nm-1565nm) ve L bant (1570nm-1620nm) teknolojilerini birlikte kullanmayı başararak Türkiye'de bir ilke imza attı. Yeni teknolojiler sayesinde farklı bantlara ait bu frekansların yüksek kapasite taşıyarak bir arada çalışması sağlandı ve 100 Terabit/s seviyesine kadar çıkılması mümkün hale geldi. Bu teknoloji, Türkiye'nin uluslararası veri iletimi pazarındaki kabiliyetlerini artırarak bölgede güçlü bir oyuncu olmasına katkı sağlayabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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