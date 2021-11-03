Bazı Vodafone kullanıcıları bir süredir şebeke sorunu yaşadıklarını dile getirerek sosyal medyada gündem oluşturdu. Vodafone çöktü mü? Vodafone neden çekmiyor? diye soran kullanıcılar sorunun nedenini araştırıyor. Vodafone ise konuyla ilgili ineternet sitesinden açıklama yaptı.

Vodafone'dan açıklama geldi:

Size daha iyi hizmet verebilmek üzere yürütülen altyapı geliştirme çalışmaları için bulunduğunuz ili seçiniz. Bu sebeple mobil şebekenizde kısa süreli kesinti yaşayabileceğinizi bildirir, anlayışınız için teşekkür ederiz.

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