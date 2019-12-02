“Vodafone Busıness Dijitalleşme TIR’ı” Bursa’da

02.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:55

#dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehirlik rotasına devam eden ve şu ana kadar 6 bin kilometreden fazla yol kat eden Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, Türkiye turuna Bursa'nın ardından Kocaeli ve İstanbul ile devam edecek. Hedef 3 ayın sonunda dijital çözümleri 10 bin kişiyle buluşturmak.