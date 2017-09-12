Vodafone Arena'da Monaco Taraftarı Yok
Fransız ekibi Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Kasım'da oynanacak Beşiktaş maçına deplasman taraftarı götürülmeyeceğini açıkladı.
Vodafone Arena'da Monaco taraftarı yok
Fransız ekibi Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Kasım'da oynanacak Beşiktaş maçına deplasman taraftarı götürülmeyeceğini açıkladı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş'la aynı grupta yer alan Monaco, İstanbul deplasmanına taraftar götürmeyecek.
Fransız ekibi yaptığı açıklamayla Ulusal Holiganizmle Mücadele Birliği'nin tavsiyesi üzerine grubun 4. haftasında oynanacak Beşiktaş maçına deplasman organizasyonu yapılmayacağını duyurdu.
Taraftarlarına Vodafone Arena deplasmanına gitmemeyi öneren Kırmızı Beyazlılar, deplasman seyircisine bilet satışı için Beşiktaş'a talepte bulunulmayacağını ve deplasman tribününün kapalı olacağının altını çizdi.
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Kaynak: EuroSport.com