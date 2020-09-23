Vodafone, 81 ilden yeni nesil çağrı merkezi hizmeti verecek

Vodafone, pandemi tedbirleriyle birlikte hayata giren uzaktan çalışmayı 'amaç odaklı şirket' olma hedefiyle birleştirerek 'Yeni Nesil Çalışma Sistemi'ne dönüştürüyor.

Vodafone, pandemi tedbirleriyle birlikte hayata giren uzaktan çalışmayı 'amaç odaklı şirket' olma hedefiyle birleştirerek 'Yeni Nesil Çalışma Sistemi'ne dönüştürüyor.

Pandemi sürecinde tüm müşteri hizmetleri ekibini evden çalışma modeline geçiren Vodafone, bu modelden yola çıkarak tasarladığı 'Yeni Nesil Çalışma Sistemi'ni Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde uygulamaya başladı. Operatör, 'amaç odaklı şirket' olma hedefiyle harmanladığı 'Yeni Nesil Çalışma Sistemi' ile kişilere dijitalleşme sayesinde istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışma imkanı verecek. Daha önce çalışma hayatına katılmamış ama bir şekilde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere esnek çalışma düzenine uyum sağlayabilecek herkes operatörün yeni nesil çalışma sistemine dahil olabilecek. "Herkese her yerden iş" sloganıyla geliştirilen yeni sistemle, çağrı merkezi çalışan sayısının bir yıl içinde 10 bin seviyesine çıkarılması ve çağrı merkezi hizmetinin Türkiye'nin 81 iline yayılması hedefleniyor.

"Bireylere kendine göre çalışma düzeni oluşturma fırsatı veriyoruz"

'Yeni Nesil Çalışma Sistemi', Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun'un katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı. Eşi görülmemiş bir inovasyon çağında olduğumuzu hatırlatan Emre Ergun, şunları söyledi:

"Dijital teknolojiler, inanılmaz bir hızla gelişiyor ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Dijitalleşme, kişiye özel servis verilmesini, kişiye özel içerik sunulmasını mümkün kılıyor. Bugün artık herkes her konuda kendi ilgi alanına göre seçimini yapabiliyor. Örneğin, bir müzik sitesinde kişiye özel dinleme listesi oluşturabiliyorsunuz. Aynı şekilde, bir online TV platformu kişiye özel izleme listesi sunabiliyor. Biz de bu kişiye özel hizmet çağında bireylere kendine göre çalışma düzeni oluşturma fırsatı veriyoruz. Dijital dünyaya uygun bir çalışma şekli tasarladık. 'Yeni nesil çalışma sistemi' ile kişiler, dijital teknolojiler sayesinde istedikleri yerden, istedikleri şekilde ve istedikleri kadar çalışabiliyor".

"Bireyler için yeni ve farklı bir pencere açıyoruz"

Ev kadınları, engelli bireyler ve üniversite öğrencilerini önceliklendiren bu sistemle bireylere iş hayatına katılma konusunda yeni ve farklı bir pencere açtıklarını belirten Emre Ergun, "Örneğin, evde çocuğuna ya da yaşlı bir büyüğüne bakmak zorunda olan ya da başka bir sebeple evinden ayrılamayan kadınlar, bu sistemle evinden çalışıp aile bütçesine katkı sağlayabilecek. Fiziksel engelinden ötürü evden çıkamayan ama çalışma hayatında son derece üretken olabileceğine inanan engelli vatandaşlarımız, bu sistemle evden çalışarak iş hayatının içinde yer alabilecek. Eğitim temposu nedeniyle tam zamanlı çalışma imkanı bulamayan ama kendi harçlığını çıkarmak isteyen gençlerimiz, esnek çalışma saatlerimiz sayesinde istedikleri yerden çalışarak para kazanabilecek. Oturduğu şehirde çağrı merkezi olmayan ama bu işkolunda başarılı olabileceğine inanan kişiler, dijital teknolojilerimiz sayesinde evinden çağrı merkezi hizmeti vererek gelir sahibi olabilecek" şeklinde konuştu.

"Kişiler çalışma saatlerini kendileri belirleyecek"

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri biriminde 4 bin 500'ü aşkın çalışan olduğunu ifade eden Emre Ergun, 'Yeni Nesil Çalışma Sistemi'nin işleyişini ise şöyle anlattı:

"Mesai saati olmayacak. Vardiya sistemine bağlı kalmayacağız. "Sadece 3 saat çalışabilirim" diyen de "sadece 5 saat çalışabilirim" diyen de gelsin istiyoruz. Kişilere zaman bağımsız, şehir bağımsız, lokasyon bağımsız çalışmanın ayrıcalığını yaşatıyoruz. İsteyen herkes bize katılabilir. Buradan Türkiye'nin dört bir yanındaki ev hanımlarına, öğrencilere, engelli vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bizim ve iş ortaklarımızın iş ilanlarını takip edin. Belediyelere, STK'lara, kamu kurumlarına, üniversitelere çağrı yapıyoruz. İstihdamı her yere herkese ulaştırabilmek istiyoruz. Herkese her yerden iş diyoruz".

Online eğitimle işe başlıyorlar

Operatörün 'Yeni Nesil Çalışma Sistemi'ne dahil olmak isteyen kişiler toplam 25 gün online eğitim aldıktan sonra operatörün müşterilerine hizmet vermeye hazır hale geliyor. Operatör, bu şekilde, pandeminin başlangıcından bu yana bin 100'e yakın yeni kişiyi istihdam etti. Operatör, öğrencilere ulaşmak için ise özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri ile birlikte çalışıyor. İlk etapta Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim Birimi ile işbirliği yapan operatör, bu üniversitenin öğrencilerine uzaktan çalışma imkanı sunmaya başladı.

Sosyal projeler de yapılacak

Verilen bilgiye göre operatör, kadın çalışanların önceliklendirildiği Canlı Destek projesini de hayata geçirdi. Kadın istihdamının desteklenmesi hedefiyle başlatılan proje kapsamında halihazırda İstanbul, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 24 kadın çalışan evlerinden Canlı Destek hizmeti sunuyor. Operatör ayrıca, zor şartlarda çalışan maden işçilerinin yakınlarını da 'Yeni Nesil Çalışma Sistemi'ne dahil etmeyi planlıyor. Maden işçilerinin yakınlarına istihdam sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde çalışan operatör, Zonguldak ve Soma'da maden işçilerinin yakınlarına iş imkanı sunmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı