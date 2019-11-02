Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda heyecan yarın

02.11.2019 12:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu 'İstanbul senin, durma koş' sloganıyla yarın koşulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda yarın 'İstanbul Senin, Durma Koş' sloganı ile düzenlenecek 41. İstanbul Maratonu'nda iki kıta da koşu için birleşecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında sabah 08.45 itibari ile ilk startın verileceği yarışta, 15 dakika aralıklarla 3 ana kategoride gerçekleşecek. İki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden 37 bin çipli koşucu katılacak. 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor. İstanbul Maratonu'nda ayrıca 58 elit atlet yer alacak.

İLK KAZANAN HASAN SAYLAN

İlk olarak Tercüman Gazetesi tarafından 1973 yılında İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde maraton koşulması fikri ortaya atıldı. Bu düşünce 1979 yılında olgunlaştı ve o sene konuşuldu. O yıl İstanbul'u ziyaret eden bir grup Alman amatör atletlerin isteğiyle, İstanbul Valiliği, Atletizm Federasyonu ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışma yaptı. 1 Nisan 1979 yılında start alan maraton o dönemki 'Asya-Avrupa Koşusu' ismiyle gerçekleşti. Halk, köprüde yolun yarısının kapatılarak insanların köprüde koştuğunu görünce bunun 1 Nisan şakası olduğunu sandı. İlk maratonu Hasan Saylan kazandı.

2006 YILINDA ÇİPLİ SİSTEME GEÇİLDİ

2006 yılında artırılan ödül miktarları ve atletlerin derecelerini anında ölçen elektronik zamanlama çipi sayesinde maraton ciddi bir ivme kazandı. Avrasya Maratonu bu yıldan itibaren uluslararası takvimde saygın bir yeri olan, elit atletler ve yüz bini aşkın sporseverin katıldığı bir organizasyon kimliğini kazandı.

2008 YILINDA GÜMÜŞ KATEGORİ OLDU

Avrasya Maratonu 2008 yılında gerekli kriterler sağlandığından dolayı Silver Label nişanına sahip olarak Gümüş Kategori'ye yükseldi. Kot farkının giderilmesi ve parkura tarihi özellik kazandırılması amacıyla finiş noktası Beşiktaş'tan Sultanahmet'e alındı. Ayrıca bu yıldan itibaren Avrasya Maraton Fuarı düzenlenmeye başlandı.

2010 YILINDA 200 BİN KİŞİ

2010 yılında otomatik mail ve cep telefonu mesajı ile bilgilendirme sistemine geçildi. Yoğun çalışmalar sonucunda çipli koşulara 5 kıta, 85 ülkeden 8 bin 380 kişi kayıt yaptırarak maratonun katılım rekoru bir kez daha kırıldı. Ayrıca her yıl on binlerce kişinin katıldığı Halk Koşusu'na 2010 yılında yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

2012'DE ALTIN KATEGORİ'YE KABUL EDİLDİ

2012 yılı Kıtalararası İstanbul Avrasya Maratonu Altın Kategori'ye kabul edilerek dünyanın en iyi 17, Avrupa'nın 7. maratonu oldu. 2011 yılında, Maraton Fuarı Feshane Fuar ve Kongre Merkezi'nden İstanbul Kongre Merkezi'ne taşınarak Türkiye'nin en büyük spor fuarı düzenlendi. Çipli koşu kayıtlarında; 6 kıta, 88 ülkeden toplam 13 bin 6 katılımcı ile tüm zamanların katılım rekoru kırıldı.

2013'DE İSMİ İSTANBUL MARATONU OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

İstanbul Avrasya Maratonu ismi şehrin tanıtımı ve adını ön plana çıkarmak amacı ile İstanbul Maratonu olarak değiştirildi. İstanbul Maratonu 2. kez IAAF tarafından Altın Kategori'ye kabul edilerek dünyanın en iyi 24, Avrupa'nın en iyi 11 Maratonu arasında yer aldı. 6 kıta, 97 ülke ve 19 bin 257 kayıtlı katılımcı ile 5. yılda ülke ve katılımcı sayısı rekoru kırıldı.

2018'DE PARKUR REKORLARI KIRILDI

42K, 15K ve 10K kategorilerinde koşulan 2018 İstanbul Maratonu'nda hem kadınlarda hem de erkeklerde rekorlar kırıldı. Erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai 2: 09: 57 ile parkur rekoru kırarken, kadınlarda 2017 yılı şampiyonu Ruth Chepngetich 2: 18: 35 ile dünyanın en iyi 17. derecesini elde etti.

İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 12 kez ile Kenya, kadınlarda da 7 kez ile Etiyopyalı sporcular kazandı.

3 ANA KATEGORİ, 3 FARKLI GÜZERGAH

Maraton yarışı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafındaki gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayacak, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak olan parkurda atletler sahil yolunu takip edip Bakırköy Hava Harp Okulu önü, Florya Köprüsü altından aynı istikamete geri dönecek. Yarışçılar sahilden Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek ve Sultanahmet'e çıkacak. Varış çizgisi, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları'nın toplantı ve spor merkezi olan At Meydanı'nda, Sultanahmet Camii'nin giriş kapısı ile Mısır Dikilitaşı'nın arasında olacak.

15 km yarışı, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne saparak sahil yolunu takip edecek yarış İSKİ Dolum Tesisleri önünde (Yenikapı) sona erecek.

Halk koşusu (8 km) ise köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek bu yıl ilk kez Vodafone Park'ta sonlanacak.

TOPLAM 306 BİN DOLAR VERİLECEK

41. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 306 bin Dolar ödül verilecek. Bu yıl maratonda birinci gelecek koşular 50 bin Dolar'ın sahibi olacak. İkinciler 25 bin Dolar, üçüncüler de 15 bin Dolar kazanacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA