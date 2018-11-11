Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nunda doğumgünü kutlaması

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde doğumgünü sürprizi

İSTANBUL - Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nunda pankart açan gençler arkadaşlarının doğumgünü kutladı. Yapılan sürpriz karşısında şaşıran genç, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte doğum günü pastasını yedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nunda arkadaşlarına sürpriz doğum günü yapmak isteyen gençler bir araya geldi. Üzerinde"Bugün Mert'in doğum günü" yazılı pankartı açan gençler, arkadaşlarının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmesiyle birlikte hep birlikte kutlama yaptı. Sürpriz karşısında şaşıran Mert ise arkadaşlarına sarılarak teşekkür etti. Gençler daha sonra doğum günü pastası kesti. Kutlama renkli görüntüler oluşturdu.