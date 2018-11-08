Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na "AÇIK Davet"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda "Sağlık Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na sayılı günler kala tanıtım çalışmalarına hız verildi.

İstanbul'un dört bir yanını süsleyen "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" ve "Telefonuna kısa bir ara ver, maratona gel" yazılı billboard ve üst geçitlerin yanı sıra İstiklal Caddesi'nin girişinde ve Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal bölgesinde konumlandıran, #sağlıkiçinkoş hashtag'li dijital geri sayım takları da büyük ilgi görüyor.

Sosyal medyada ise Vodafone 40. İstanbul Maratonu için özel olarak hazırlanan dijital tanıtım filmi dönüyor. Aytuğ Üngör'ün yönettiği, yapımcılığını Beril Talu'nun üstlendiği, C-Section imzası taşıyan film, İstanbulluları telefonlarına kısa bir ara verip sağlıklı bir yaşama adım atmak için Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na davet ediyor.

BÜYÜK HEYECAN 11 KASIM'DA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" temasıyla düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride düzenlenecek. Avrupa'nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu'na bu yıl da binlerce çipli sporcunun ve yüz binlerce İstanbullunun katılması bekleniyor.