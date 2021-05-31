Vocathlon University: Online Girişimcilik Kampı Başvurulara Açıldı
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Vocathlon University: Online Girişimcilik Kampı Başvurulara Açıldı

Vocathlon University: Online Girişimcilik Kampı Başvurulara Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 10-13 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Vocathlon University: Online Girişimcilik Kampı başvuruları açıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 10-13 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Vocathlon University: Online Girişimcilik Kampı başvuruları açıldı.

Etkinlik ile girişimcilik kültürünün ve yaratıcı düşünme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmakta olup; etkinlik hakkında detaylı bilgiler ekte bulunan tanıtım broşüründe yer almaktadır. KUZKA ve University4Society iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlik ile takım olarak çalışma ruhu, ekip kurmaktan iş fikri geliştirme ve etkili sunum yapmaya kadar birçok konuda eğitmen ve mentor desteği alarak iş fikirleri etrafında belirledikleri sorunlara yönelik nitelikli çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca kamp sayesinde, yalın kanvas, sorun analizi, iş fikri modelleme, müşteri odaklı değer önerisi oluşturabilme, gelir-gider yapısı kurgulama ve etkili sunum teknikleri gibi kazanımlar elde edebilecek.

Başvuru için linke tıklayıp formu doldurmanız gerekmektedir. http://u4s. at/vocathlon

Başvurular 4 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor.

Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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