Vocathlon University: Girişimcilik Kampı sona erdi
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Vocathlon University: Girişimcilik Kampı sona erdi

Vocathlon University: Girişimcilik Kampı sona erdi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki üniversitelerin meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen "Vocathlon University: OnlineTemel Girişimcilik Kampı" sona erdi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki üniversitelerin meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen "Vocathlon University: OnlineTemel Girişimcilik Kampı" sona erdi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUZKA) yapılan açıklamada, KUZKA tarafından düzenlenen ve University4Society iş birliği ile organize edilen "Vocathlon University: Online Temel Girişimcilik Kampı" kapsamında çevrim içi etkinliğe katılan takımlardan 4'ü dereceye girme başarısı elde etti.

Üniversite düzeyinde eğitim gören gençlerin tasarım odaklı düşünme, sorun tespit etme, çözüm üretme, yaratıcılık, takım çalışması, iletişim ve girişimcilik özelliklerinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı kampın 4 gün sürdüğü belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kamp etkinliğinde girişimcilik dünyasında iş fikri geliştirmenin temel adımlarını öğrenen gençler, geliştirdikleri iş fikirleri sayesinde de tecrübe kazanma imkanı yakalamış oldular. İlk gün kampta açılışın ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Kastamonu İş Geliştirme Merkezi tarafından kurum bünyesinde ve bölgede girişimcilik faaliyetlerine ilişkin birer sunum yapıldı. Sunumlar sonrasında ise gençlerle motivasyon amaçlı mobil oyun geliştirme şirketinin girişimcilik serüveni üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Etkinliğin diğer günlerinde ise problem keşfi ve sorun analizi konularını içeren karmaşaya dalış atölyesi, yalın kanvas ve MVP oluşturma teknikleri ile sunum eğitimleri yapıldı. Etkinliğin kapanış bölümünde ise mentörler eşliğinde iş fikirlerini geliştiren genç girişimciler, jüri karşısında projelerinin sunumlarını gerçekleştirdiler."

Projelerin yarıştığı son gün jüri değerlendirmesi sonucu 4 takımın iş fikirleri derece almaya hak kazandığına işaret edilen açıklamada, "Takımların derece alan iş fikirleri sıralama olmadan şöyle: "X-Large Otel Projesi – Kapsül otel fikri", "Genç Yaşlılar, Özel Çocuklar Sosyalleşme Merkezi Projesi – Yaşlı ve engellilere yönelik bakım, eğitim ve sosyalleşme fikri", "Gez, Gör ve Eğlen – Turizm rotası uygulaması fikri" ve "SEOİRA - Startupların gelişmesi amacıyla kurulacak bir iş fikri. Dereceye giren takımlara iş fikirlerini University4Society'nin ulusal hızlandırma programında geliştirme imkanı sağlanırken, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından da ödül olarak ulusal çapta çalışmalarıyla öne çıkan bir üniversitenin teknokentine ziyaret gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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