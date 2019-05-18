Vm'de '19 Mayıs' Coşkusu

VM Medical Park Samsun Hastanesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli organizasyonlarla kutladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinin hazırladığı Atatürk ve 19 Mayıs konulu resim sergisine ev sahipliği yaptı. VM Lobide bilgilendirme standı açan öğrencilerin resim sergisi ilgi odağı oldu.

Resim sergisinin yanı sıra VM Medical Park Samsun Hastanesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resim yarışması düzenledi. "100. Yılında İlk Adım ve Kurtuluş Mücadelemiz" konulu resim yarışmasının ödül töreni 17 Mayıs Cuma günü gerçekleşti. Ödül törenine AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik katıldı.

Resim yarışmasında birinciliği Nazlı Yaman, ikinciliği Miray Tunçay, üçüncülüğü Ala Nazegül Kurt isimli öğrenciler aldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere; Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, Genel Müdür Yardımcısı Birsen Öztürk, Doç. Dr. Mehtap Kılıç ve Kurumsal Tanıtım Müdür Yardımcısı Güven Erol hediyelerini taktim etti. Dereceye girenler scooter, kaykay ve paten hediyelerini kazandı. Yarışma sonrasında öğrenciler ve hastane yöneticileri VM Lobide Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız bizim aydınlık geleceğimiz. Değerli öğrencilerimizin yaptığı resimleri inceledim, hepsi çok güzel. Çocuklarımızın 19 Mayıs ve Milli Mücadele'nin 100. yıl ruhunu bu denli yaşayıp resimlere dökmesi gurur verici. VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne düzenlediği bu anlamlı yarışma için teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun" dedi.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçemizde birçok etkinlik düzenledik. Bugün de bu anlamlı yarışmada VM Medical Park Samsun Hastanesi bizleri bir araya getirdi, kendilerine teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan öğrencilerimizin yaptığı resimler çok güzel, çocuklarımız çok yetenekli her birini tebrik ediyorum. 19 Mayıs ruhu tüm resimlere yansımış. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan ise, "19 Mayıs 1919'da ilk adımın Samsun'dan atılarak, kurtuluş meşalesinin yakılışının 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün dolayısıyla düzenlediğimiz yarışmada gelen resimleri seçerken jürimiz çok zorlandı. Her biri birbirinden güzel ve anlamlıydı. Çocuklarımıza 19 Mayıs ruhunu yaşadıkları ve bize bu ruhu resimlerinde hissettirdikleri için gönülden teşekkür ediyorum. Dereceye giren ve resim yapan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA