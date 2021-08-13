VLP Aşısında Faz 2 Aşılamaları Tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını açıkladı. Eylül'de yerli VLP aşısının Faz 3 çalışmalarına başlamayı planladıklarını kaydeden Bakan Varank, şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini söyledi.

Varank, insan denemelerinin Faz 3 aşamasında daha fazla gönüllüye ihtiyaç olacağını vurgulayarak "Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle aşılamaları sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz. " dedi.

Başarıyla Sonuçlandı

ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi ile geliştirilen VLP aşı adayında bir etap daha geride kaldı. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında yürütülen VLP aşısının klinik araştırma Faz 2 aşılamaları başarıyla sonuçlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünyada uygulamaya giren veya halen üzerinde çalışılan farklı aşılar var. Bunlardan bazıları yenilikçi teknolojileri barındırıyor. VLP aşı adayımız da inovatif yöntemle geliştirilen aşı adaylarında biri olarak dikkat çekiyor. " dedi.

5 VLP Aşı Adayı

Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu'nu hayata geçirdiklerini anlatarak "VLP aşı adayımız bu platformdaki başarılı çalışmalardan bir tanesi. Dünyada klinik aşamaya gelmiş 5 VLP aşı adayı var. Bunlardan ikisi Kanada'da, biri Hollanda'da. Bir diğer VLP aşısı üzerinde Hindistan, ABD ve İngiltere ortaklaşa çalışıyor. Bu 5 aşı adayından biri de Mayda ve İhsan hocalarımızın çalışması. " diye konuştu.

Bu Potansiyele İnandık

Bu açıdan bakıldığında yerli VLP aşısının büyük bir potansiyel barındırdığının altını çizen Varank, "Biz de bakanlık olarak bu potansiyele inandık. 27 Mart'ta ilk klinik denemeleri başlayan Faz 1 çalışmasında TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal ile birlikte gönüllü olarak yer aldık. " dedi.

Yerli Aşıyı Bekleyenler

Varank, VLP aşı adayında Faz 1'in ardından Faz 2 aşılamalarının da başarıyla tamamlandığını açıklayarak "Eylül'de yerli VLP aşısının Faz 3 çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yan etkiyle veya olumsuzlukla karşılaşmadık. İnsan denemelerinin Faz 3 aşamasında daha fazla gönüllüye ihtiyacımız olacak. Sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle aşılamayı sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz. " diye konuştu.

Faz 1'e 36 Kişi Katıldı

Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) COVID-19 aşı adayları listesinde yer aldı. VLP aşı adayının Bakan Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın gönüllü olduğu Faz 1 aşamasına 36 kişi katıldı. 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile birer farmakolog, immünolog ve istatistik uzmanından oluşan Bağımsız Veri Izleme Komitesi çalışmaları uygun buldu. Bunun üzerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Faz 2 için başvuruda bulunuldu.

3 Merkezde Faz 2 Çalışması

Çalışma onayı alınarak 26 Haziran'da Faz 2'ye 3 ayrı merkezde başlandı. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 349 gönüllüye aşılamalar iki doz olarak yapıldı. Aşılamalar, 8 Ağustos'ta tamamlandı. Yerli VLP aşı adayının, Faz 3'e ilişkin dosyasının Eylül'ün üçüncü haftasında teslim edilmesi planlanıyor.

Virüsü Taklit Ediyor

VLP aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir biçimde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor. Yerli VLP aşı adayının bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak tasarımında virüsün 4 yapısal proteinini de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu özelliği ile yerli VLP aşı adayının virüse karşı çok daha etkili bir bağışıklık sağlayacağı öngörülüyor.

Kaynak: Habermetre