Vlogger akademide sertifika heyecanı

- Vlogger akademide sertifika heyecanı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Vlogger Workshop Akademi'de eğitim gören 15 kursiyer, sertifikalarını Başkan Alinur Aktaş'ın elinden aldı. 4 hafta sonunu kapsayan ve 4'er saatlik teorik ve pratik eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sizlerden bundan sonraki çalışmalarınızda Bursa'nın değerlerini ve güzelliklerini tüm dünyaya anlatmanızı istiyorum. İnşallah yeni programlarla bu tür eğitim sürecini devam ettireceğiz" dedi.

Kurumsal ilk girişim

Gençlerin teknolojiyi doğru ve verimli kullanabilmelerine imkan sağlamak için geçtiğimiz yıl Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Hayrettin, Kafalar, Danilo Zanna, Taklitman ve Gezimanya gibi 'takipçi sayıları milyonları aşan' ünlü vloggerları gençlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türkiye'de ilk kez kurumsal Vlogger Workshop Akademi'yi hayata geçirdi. Sosyal medyada video içeriği üretmek isteyenlerin daha donanımlı hale getirilmesi ve bunun yanında üretilen içeriklerle Bursa'nın tanıtımının sağlanması hedefiyle düzenlenen Vlogger Workshop Akademi, ilk mezunlarını verdi. Vlogger Workshop Akademi'yi başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını ve hediye paketlerini 'Heykel'deki tarihi başkanlık binasında düzenlenen programla' Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı.

1 aylık yoğun eğitim

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akademinin sosyal medyada video içeriği üreten ya da üretmeyi planlayan video blogger adaylarına yönelik düzenlendiğini söyledi. Akademi sayesinde Bursa'da yaşayan youtube ve vlog iletişimine meraklı, ekran uyumu yüksek, vizyoner adayların bir aylık eğitim etkinliğiyle vlogger olarak yetiştirilmesine destek verildiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Tüm dünyada artan bant genişliğinin sonucu olarak video ve blogları birleştiren vloglar, kişi ve kurumların kendilerini daha iyi ifade etme imkanı buldukları yepyeni bir iletişim yolu haline gelmeye başladı" diye konuştu.

Hem teorik hem pratik destek

Eğitim programının 4 hafta sonunu kapsayacak şekilde, her biri 4 saat süreli 8 ders gününden oluştuğunu belirten Başkan Aktaş, bu süreçte toplam 15 öğrenciye eğitim verildiğini ifade etti. Eğitime hak kazanan öğrencilerin seçici kurul tarafından belirlendiğini hatırlatan Bakan Aktaş, "4 hafta sonunu kapsayan eğitim; cumartesi günleri Bursa Millet Kütüphanesi'nde yapıldı. Pazar günleri ise Bursa geneli doğal plato olarak kullanılarak uygulamalı çekim ve kurguya ayrıldı. Uygulama çalışmalarında, öğrenciler Bursa'nın doğal ve kültürel mekanlarında özgün videolar hazırladı ve videolar bir sonraki eğitim gününde eğitmenler tarafından değerlendirildi. Öğrenciler eğitime kendi mobil cihazlarıyla ya da var ise kendi kameralarıyla katıldı. Bugün bu eğitimler sonunda sertifika almaya hak kazanan 15 vlogger'a katılım belgelerini veriyoruz. Aldıkları eğitimlerin hayırlara vesile olmasını, başarılarının daim olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş'a teşekkür

Sertifikalarını alan kursiyerler ise Başkan Aktaş'a kendilerine sağladığı bu imkan nedeniyle teşekkür etti. Vlogger adayları, tecrübeli kişilerden aldıkları vlog dersleri sayesinde daha donanımlı işler ortaya çıkartacaklarına inandıklarını söyledi.

Yoğun ilgi gören ve 905 başvurudan 15 kişinin kayıt yaptırmaya hak kazandığı akademide, fikir ve konsept, sunum yeteneği, bütünlük, özgünlük, dikkat çekicilik ve Bursa temaları işlendi. Eğitimlerde; Nikon Marka Elçisi Nezihi Gözen, DJI Marka Elçisi Mustafa Erkatırcı, Vlogger Temsilcisi Serkan Yiğit ve Youtube MSN temsilcisi Yusuf Çaylı, sosyal medyada canlı yayın oluşturma, youtube'da kanal oluşturma, yayın planı hazırlama, kamera, ışık, renk bilgisi ve beyaz dengesi gibi konularda vlogger adaylarına bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı