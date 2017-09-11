Vlog Çekmek İçin Satın Alabileceğiniz Aksesuarlar

Günümüzde birçok kişi vLog çekmek ve bu videoları YouTube kanalında paylaşmak istiyor. Peki, profesyonel ekipmanlara gerek kalmadan daha uygun fiyata kaliteli vLog çekebilmek için hangi aksesuarları satın almalıyız?



Bu makalemizde, vLog çekmek isteyenlere yardımcı olacak ve Amazon üzerinden satın alabileceğiniz aksesuarları derledik.



1- Akıllı telefon için tripod - Fantaseal



Akıllı telefonla vLog çekerken hem cihazınızı bir yerde tutabilmek hem de yürürken olası sarsıntıları minimuma indirmek için bir tripoda ihtiyacınız var.







Bunun için Fantaseal markasının bükülebilen ayaklarıyla esnek bir kullanım imkanı sunan tripodunu tercih edebilirsiniz.



