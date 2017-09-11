Vlog Çekmek İçin Satın Alabileceğiniz Aksesuarlar
Günümüzde birçok kişi vLog çekmek ve bu videoları YouTube kanalında paylaşmak istiyor.
Günümüzde birçok kişi vLog çekmek ve bu videoları YouTube kanalında paylaşmak istiyor. Peki, profesyonel ekipmanlara gerek kalmadan daha uygun fiyata kaliteli vLog çekebilmek için hangi aksesuarları satın almalıyız?
Bu makalemizde, vLog çekmek isteyenlere yardımcı olacak ve Amazon üzerinden satın alabileceğiniz aksesuarları derledik.
1- Akıllı telefon için tripod - Fantaseal
Akıllı telefonla vLog çekerken hem cihazınızı bir yerde tutabilmek hem de yürürken olası sarsıntıları minimuma indirmek için bir tripoda ihtiyacınız var.
Bunun için Fantaseal markasının bükülebilen ayaklarıyla esnek bir kullanım imkanı sunan tripodunu tercih edebilirsiniz.
Ürünü hemen satın almak için tıklayın2- Harici mikrofon - Skitic Lavalier
Akıllı telefonlarımızın mikrofonları vLog için yetersiz olacaktır. Çünkü dış seslerden arınmış, bizim sesimizin net olduğu bir videoya ihtiyacımız var.
Bunun için de direkt 3.5 mm kulaklık girişine bağlanan Skitic Lavalier uygun fiyatlı ve etkili bir çözüm.
Ürünü hemen satın almak için tıklayın3- Lens kiti - Networkx
Direkt olarak akıllı telefonlar için tasarlanmış lens setlerini kullanarak; balık gözü, geniş açı ve makro çekimler elde edebilirsiniz.
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Kaynak: Shiftdelete
Direkt olarak akıllı telefonlar için tasarlanmış lens setlerini kullanarak; balık gözü, geniş açı ve makro çekimler elde edebilirsiniz.