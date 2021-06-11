Vladimir Petkovic kimdir? İsviçre teknik direktörü Vladimir Petkovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımları çalıştırmıştır?

Euro 2020'de Milli takımımızın gruplardaki rakipleri İtalya, Galler ve İsviçre oldu. Rakiplerin teknik direktörleri kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de İsviçre teknik direktörü Vladimir Petkovic oldu. Peki, Vladimir Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırmıştır? Tüm detaylar yazımızda...

Vladimir Petkovic kimdir araştırılan isimler arasında yer alıyor. Rakibimiz İsviçre'nin teknik direktörü olan Vladimir Petkovic kimdir, hangi takımları çalıştırmıştır? Vladimir Petkovic'in aldığı kupa sayısı kaç? Vladimir Petkovic'in başarıları nelerdir?

İSVİÇRE TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic 'dir.

VLADİMİR PETKOVİC KİMDİR?

Vladimir Petkovic (d. 16 Ağustos 1963, Saraybosna), Boşnak asıllı Hırvatistan ve İsviçre vatandaşı teknik direktör ve eski futbolcudur. Lakabı Vlade'dir.

Vladimir Petkovic doğum tarihi : 16 Ağustos 1963

Vladimir Petkovic kaç yaşında : 57 yaşında

Vladimir Petkovic nereli : Saraybosna, Yugoslavya SFC

Vladimir Petkovic mesleği ne : Eski futbolcu, Teknik direktör

VLADİMİR PETKOVİC KARİYERİ

Futbolculuk kariyeri

Petkovic, kariyerine 1980'li yılların başında doğduğu ve büyüdüğü şehrin en büyük kulübü FK Sarajevo'da başlamıştır. Orta saha olarak görev yapan futbolcu altı sene ülkesinin takımlarında forma giymiş, kariyerinin son dönemlerini ise İsviçre kulüpleri olan FC Sion, AC Bellinzona ve FC Locarno'da geçirmiştir.

Teknik direktörlük kariyeri

Saha kenarındaki kariyerine 1997 yılında eski kulübü AC Bellinzona'da futbolcu-antrenör olarak başlayan Petkovic, 2004 yılında Lugano'nun başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşama fırsatı bulmuştur.[4] Bir sezon burada kaldıktan sonra 2006'da Bellinzonaya teknik direktör olarak dönen Boşnak antrenör, takımını 2008 Schweizer Cup'ta finale taşıyarak UEFA Kupası'na göndermiş ve alt kümeden Super League'e yükselmesini sağlamıştır.

Bu kulüpte gösterdiği başarılı performans sonrası 2008-09 sezonu başında Young Boys'un başına getirilmiştir. Kulüpteki ilk sezonundan itibaren takımı 3-4-3 taktiğiyle oynatmaya başlamış ve hücum futbolunu benimsemesini sağlamıştır. O sezon ligi ikinci sırada bitiren Young Boys'dan iki sezon sonra 7 Mayıs 2011 tarihinde 1-1 sonlanan Luzern maçı sonrasında kovulmuştur. Petkovic'in takımı o, kulüpten kovulduğu sezon Zürich ve Basel'in ardından ligi üçüncü sırada bitirmiştir.

2011-12 sezonu başında ise Samsunspor ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayan teknik adam böylece ilk kez İsviçre dışında bir kulübün teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Samsunspor kariyeri ise henüz sezon tamamlanmadan 23 Ocak 2012 günü karşılık fesh sonucu sonlanmıştır. Kovulduktan sonra yeni sezon için Sion ile anlaşan teknik adam bu takımın başında hiçbir maça çıkmadan Lazio'nun başına geçmiştir. 2014 yılında bu takımdan ayrılan Vladimir, Hittzfeld ile yolları ayıran İsviçre'nin başına getirildi.

Özel yaşamı:

Bosnalı bir Hırvat olan Petkovic İsviçre, Hırvatistan ve Bosna-Hersek vatandaşıdır. Ebeveynlerinin ikisinin de eğitim çalışanları olması dolayısıyla sık sık şehir ve okul değiştirmiştir. Vrelo Bosne kentinde doğan Petkovic beş yaşındayken ailesi Hadzici kentine taşınmıştır. Petkovic, yaşamını İsviçre'de sürdürürken bir katolik yardımlaşma kuruluşu olan Caritas isimli örgütte beş yıl görev yapmıştır.

Petkovic ana dili olan Hırvatça ile birlikte İtalyanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Rusça bilmektedir.